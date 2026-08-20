Бизнесвумен әсәйҙәр

16 августан Өфөлә бизнесты башларға йәки үҫтерергә теләгән балалы ҡатын‑ҡыҙҙар өсөн «Әсәй — эшҡыуар» программаһының төбәк этабы башланды. 18 августа власть һәм бизнес‑берләшмә вәкилдәре ҡатнашлығында асыу тантанаһы үтә. БР Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина билдәләүенсә, программа — «Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад» милли проектының бер өлөшө: тренерҙар етәкселегендә ҡатнашыусылар бизнесты башлау һәм үҫтереү ҡоралдарын үҙләштерәсәк һәм ғаилә тураһында хәстәрлекте эшҡыуарлыҡ менән берләштерергә өйрәнәсәк. 150 ғаризанан Өфө, Нефтекама, Белорет, Октябрьский, Мәләүез, Ишембай, Баймаҡ, Шишмә, Иглин һәм Раевканан 35 ҡатын-ҡыҙ һайлап алынған. Эшҡыуарлыҡ буйынса агентлыҡ етәксеһе Екатерина Смоленчук ҡатнашыусыларға ярҙам курстан һуң да дауам итәсәген һыҙыҡ өҫтөнә алды. Сарала әсәлек һәм карьераны уңышлы берләштергән күп балалы әсәйҙәр сығыш яһаны. Ҡатнашыусыларға дәүләт ярҙамы, социаль эшҡыуарлыҡ, финанс планлаштырыу, продукттың ижади аспекттары, яһалма интеллекты ҡулланыу һәм һаҡсыл етештереү принциптары тураһында һөйләнеләр. Шулай уҡ улар белемде практикала ҡулланыуҙы күреү өсөн «АБЦ Актив» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәтенең бухгалтер компанияһына барған.
Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/29458/