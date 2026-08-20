Ҡайҙа ла муттарҙың ауы һағалай

Полиция хеҙмәткәрҙәре билдәләүенсә, зыян күреүсе интернет-сайттарҙың береһендә вакансиялар эҙләгән һәм мессенджерҙа эшләү тәҡдименә яуап биргән.
Ялған "кадровик" ирҙе билдәле нефть компанияһының ҡушымтаһын күсереп алырға күндерә. Ысынында иһә, ирҙе фишинг һылтанмаһы буйынса күсергә мәжбүр итәләр. Программа кеҫә телефонына ҡуйылғандан һуң, енәйәтселәр ирҙең телефонына һәм мобиль банкына алыҫтан инеү мөмкинлеген ала.
Граждандың телефонына алыҫтан инеү һөҙөмтәһендә, енәйәтселәр кредит картаһынан 500 мең һумдан ашыу аҡса урлаған. Аҡса ҙур гипермаркет селтәрҙәрендә, маркетплейстарҙа һатып алыу өсөн түләүгә, шулай уҡ такси заказдарына һәм ресторандарҙан аҙыҡ-түлек килтереүгә тотонола.
Аҡса урлау факты буйынса РФ ЕК 158-се статьяһына ярашлы енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Полиция иҫкәртә: бер ҡасан да шикле һылтанмалар буйынса үтмәгеҙ һәм сит кешеләрҙең үтенесе буйынса, кем генә булып танылһалар ҙа, телефонға, компьютерға ҡушымталар урынлаштырмағыҙ.
Фото: ИИ.