+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 07:21

Ҡайҙа ла муттарҙың ауы һағалай

Миәкә районында 43 йәшлек ир эшкә урынлашырға тырышып, 500 мең һумдан ашыу аҡсаһын юғалтҡан.

Ҡайҙа ла муттарҙың ауы һағалайҠайҙа ла муттарҙың ауы һағалай
Ҡайҙа ла муттарҙың ауы һағалай

Полиция хеҙмәткәрҙәре билдәләүенсә, зыян күреүсе интернет-сайттарҙың береһендә вакансиялар эҙләгән һәм мессенджерҙа эшләү тәҡдименә яуап биргән.

Ялған "кадровик" ирҙе билдәле нефть компанияһының ҡушымтаһын күсереп алырға күндерә. Ысынында иһә, ирҙе фишинг һылтанмаһы буйынса күсергә мәжбүр итәләр. Программа кеҫә телефонына ҡуйылғандан һуң, енәйәтселәр ирҙең телефонына һәм мобиль банкына алыҫтан инеү мөмкинлеген ала.

Граждандың телефонына алыҫтан инеү һөҙөмтәһендә, енәйәтселәр кредит картаһынан 500 мең һумдан ашыу аҡса урлаған. Аҡса ҙур гипермаркет селтәрҙәрендә, маркетплейстарҙа һатып алыу өсөн түләүгә, шулай уҡ такси заказдарына һәм ресторандарҙан аҙыҡ-түлек килтереүгә тотонола.

Аҡса урлау факты буйынса РФ ЕК 158-се статьяһына ярашлы енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Полиция иҫкәртә: бер ҡасан да шикле һылтанмалар буйынса үтмәгеҙ һәм сит кешеләрҙең үтенесе буйынса, кем генә булып танылһалар ҙа, телефонға, компьютерға ҡушымталар урынлаштырмағыҙ. 

Фото: ИИ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика