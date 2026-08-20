+27 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 12:45

Августың һуңғы ун көнө нисек буласаҡ?

Фараздарға ҡарағанда аптырарлыҡ түгел, хәҙер өйрәндек бит инде.

Августың һуңғы ун көнө нисек буласаҡ?Августың һуңғы ун көнө нисек буласаҡ?
Августың һуңғы ун көнө нисек буласаҡ?

20 августан һуң Башҡортостанда йәйҙең аҙағына хас булғанса, сағыштырмаса һалҡынса һәм үҙгәреүсән көндәр көтөлә.

Яһалма зиһен, булған мәғлүмәттәрҙе йыйып, ошондай фараз әйтте:

"Өфө буйынса яҡын көндәргә прогноз: 21 августа – +22°C / +12°C; 22–23 августа – көндөҙ +22…+23°C, төндә +11…+12°C тирәһе. Артабан бер аҙ һалҡынайта.

Ямғыр ихтималы айырым көндәрҙә бар, күк йөҙө лә йыш ҡына болотло булыуы мөмкин. Башҡортостандағы һауа торошо Өфөнән айырылмаясаҡ.

Ҡыҫҡаһы, 20 августан һуң ҡапыл көслө һыуыҡтар көтөлмәй, әммә артыҡ эҫе көндәр ҙә әлегә күренмәй: көндәр яҡынса +20…+25°C тирәһендә булыр, тип көтөлә.

Төндәр инде һиҙелерлек һалҡыныраҡ — +10…+15°C.

Әгәр ҙә баҡсағыҙҙа уңыш булһа, йыйығыҙ йә һаҡлағыҙ – әлегә ҡырау көтөлмәһә лә, һалҡынайта". 

Яһалма зиһенгә ышанайыҡмы? Ул интернетҡа синоптиктар ҡуйған мәғлүмәтте алғандыр, моғайын.

Фото: Яһалма зиһен эшләгән.

Ошонда "КЕШЕ һәм ЯЗ" каналы ҡыҙыҡ ҡына: https://max.ru/channel_KESHEhemYAZ/AZ_Wp727VzI

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика