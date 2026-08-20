Августың һуңғы ун көнө нисек буласаҡ?

20 августан һуң Башҡортостанда йәйҙең аҙағына хас булғанса, сағыштырмаса һалҡынса һәм үҙгәреүсән көндәр көтөлә.
Яһалма зиһен, булған мәғлүмәттәрҙе йыйып, ошондай фараз әйтте:
"Өфө буйынса яҡын көндәргә прогноз: 21 августа – +22°C / +12°C; 22–23 августа – көндөҙ +22…+23°C, төндә +11…+12°C тирәһе. Артабан бер аҙ һалҡынайта.
Ямғыр ихтималы айырым көндәрҙә бар, күк йөҙө лә йыш ҡына болотло булыуы мөмкин. Башҡортостандағы һауа торошо Өфөнән айырылмаясаҡ.
Ҡыҫҡаһы, 20 августан һуң ҡапыл көслө һыуыҡтар көтөлмәй, әммә артыҡ эҫе көндәр ҙә әлегә күренмәй: көндәр яҡынса +20…+25°C тирәһендә булыр, тип көтөлә.
Төндәр инде һиҙелерлек һалҡыныраҡ — +10…+15°C.
Әгәр ҙә баҡсағыҙҙа уңыш булһа, йыйығыҙ йә һаҡлағыҙ – әлегә ҡырау көтөлмәһә лә, һалҡынайта".
Яһалма зиһенгә ышанайыҡмы? Ул интернетҡа синоптиктар ҡуйған мәғлүмәтте алғандыр, моғайын.
Фото: Яһалма зиһен эшләгән.
Ошонда "КЕШЕ һәм ЯЗ" каналы ҡыҙыҡ ҡына: https://max.ru/channel_KESHEhemYAZ/AZ_Wp727VzI