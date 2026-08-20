+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 06:40

Ҡартайғас та аҡыл ултыртмай

71 йәшлек шофер «Мазда»һында магазинға «килеп ингән».

Ҡартайғас та аҡыл ултыртмайҠартайғас та аҡыл ултыртмай
Ҡартайғас та аҡыл ултыртмай

Башҡортостанда сит ил автомобиле водителе магазинға барып бәрелгән һәм ваҡиға урынынан ҡасҡан. Кисә, 19 августа, Әлшәй районында билдәһеҙ водитель урындағы магазин бинаһына барып бәрелә, шунан һуң юл-транспорт ваҡиғаһы урынынан ҡаса. Был турала социаль селтәрҙәрҙә Башҡортостан Дәүләт автоинспекцияһы башлығы Владимир Севастьянов хәбәр итте.

Оператив-эҙләү саралары барышында инспекторҙар водителдең кем икәнен асыҡлаған. Ул иҫерек килеш «Мазда» автомобиле руле артына ултырған 71 йәшлек урындағы кеше булып сыҡҡан.

Водителгә ҡарата административ материалдар төҙөлгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика