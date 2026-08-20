Ҡартайғас та аҡыл ултыртмай

Башҡортостанда сит ил автомобиле водителе магазинға барып бәрелгән һәм ваҡиға урынынан ҡасҡан. Кисә, 19 августа, Әлшәй районында билдәһеҙ водитель урындағы магазин бинаһына барып бәрелә, шунан һуң юл-транспорт ваҡиғаһы урынынан ҡаса. Был турала социаль селтәрҙәрҙә Башҡортостан Дәүләт автоинспекцияһы башлығы Владимир Севастьянов хәбәр итте.
Оператив-эҙләү саралары барышында инспекторҙар водителдең кем икәнен асыҡлаған. Ул иҫерек килеш «Мазда» автомобиле руле артына ултырған 71 йәшлек урындағы кеше булып сыҡҡан.
Водителгә ҡарата административ материалдар төҙөлгән.