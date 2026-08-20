+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 04:50

Аллам һаҡлаһын!Полиция хеҙмәткәрен бәреп киткәндәр!

Ҡурҡыныс фильмдарҙағы кеүек ваҡиға.

Аллам һаҡлаһын!Полиция хеҙмәткәрен бәреп киткәндәр!Аллам һаҡлаһын!Полиция хеҙмәткәрен бәреп киткәндәр!
Аллам һаҡлаһын!Полиция хеҙмәткәрен бәреп киткәндәр!

 Мәләүез район суды Салауат ҡалаһының 28 йәшлек йәшәүсеһенә полиция хеҙмәткәрен бәреп киткәне өсөн хөкөм ҡарары сығарҙы. Был турала Башҡортостан Республикаһы прокуратураһының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.

2025 йылдың апрелендә ир Р-240 «Өфө - Ырымбур» трассаһы буйлап дәүләт теркәүе номерҙары булмаған «Тойота Чайзер» автомобилендә хәрәкәт итә. Яуаплылыҡтан ҡасыр өсөн, ул дәүләт автоинспекцияһы инспекторҙарының  эҙәрлекләүенән ҡотолорға тырыша. Быуылған юлды урап үтеп, кирегә боролған мәлдә, водитель ДПС инспекторының аяғын тапатып үтә һәм ваҡиға урынынан ҡаса.

Ғәйепләнеүсе үҙ ғәйебен танымай. Уны өс йылға азатлыҡтан мәхрүм итәләр.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика