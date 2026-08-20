Аллам һаҡлаһын!Полиция хеҙмәткәрен бәреп киткәндәр!

Мәләүез район суды Салауат ҡалаһының 28 йәшлек йәшәүсеһенә полиция хеҙмәткәрен бәреп киткәне өсөн хөкөм ҡарары сығарҙы. Был турала Башҡортостан Республикаһы прокуратураһының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.
2025 йылдың апрелендә ир Р-240 «Өфө - Ырымбур» трассаһы буйлап дәүләт теркәүе номерҙары булмаған «Тойота Чайзер» автомобилендә хәрәкәт итә. Яуаплылыҡтан ҡасыр өсөн, ул дәүләт автоинспекцияһы инспекторҙарының эҙәрлекләүенән ҡотолорға тырыша. Быуылған юлды урап үтеп, кирегә боролған мәлдә, водитель ДПС инспекторының аяғын тапатып үтә һәм ваҡиға урынынан ҡаса.
Ғәйепләнеүсе үҙ ғәйебен танымай. Уны өс йылға азатлыҡтан мәхрүм итәләр.