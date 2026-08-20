+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 08:03

«112» мобиль ҡушымтаһын ҡуйығыҙ

Киҫкен хәлдә һәр минут мөһим. «112» мобиль ҡушымтаһын ҡуйығыҙ – был Башҡортостан Республикаһы Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитетының рәсми сервисы.

«112» мобиль ҡушымтаһын ҡуйығыҙ«112» мобиль ҡушымтаһын ҡуйығыҙ
«112» мобиль ҡушымтаһын ҡуйығыҙ

Уның ярҙамында ҡотҡарыусылар һәм башҡа ашығыс хеҙмәттәр менән тиҙ арала элемтәгә сығырға, шулай уҡ ғәҙәттән тыш хәлдәр тураһында (шул иҫәптән, пилотһыҙ осоусы аппараттар һөжүме һәм ракета хәүефе тураһында) хәбәр алырға мөмкин.

Ҡушымтаны ҡуйыр өсөн һылтанмалар:

📌 RuStore (vk.cc/cxKGEG)
📌 App Store (vk.cc/bVKBEb)

Миҫал. Подъезда янғынға тап булһағыҙ, көслө газ еҫен тойһағыҙ, өҙөлгән сым йәки ярҙамға мохтаж кеше күрһәгеҙ, ситтә ҡалмағыҙ.

«112» ҡушымтаһын асып, нимә булғанын ҡыҫҡаса тасуирлағыҙ, мөмкин булһа, фото йәки видеоһын беркетегеҙ. Ҡушымта автоматик рәүештә һеҙ торған урынды билдәләй һәм хәбәрҙе диспетчерға тапшыра. Мөрәжәғәт статусын онлайн күҙәтергә мөмкин.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика