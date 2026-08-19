Зыян күреүселәргә - ваҡытлыса урынлашыу пункты

Алдан хәбәр итеүебеҙсә, бөгөн иртән һауаға ҡаршы оборона көстәре алты пилотһыҙ осоу аппаратын юҡ иткән. Уларҙың береһе Затон биҫтәһендәге торлаҡ йортҡа эләккән.
Өҫкө ҡаттағы тәҙрәләр ватылған – яҡынса 10 фатир зыян күргән, ҡалдыҡтар һәм ярсыҡтар парковкалағы машиналарға төшкән.
Бер кеше, БДМУ-ла уҡып йөрөгән сит ил студенты, йәрәхәтләнгән, уға тейешле медицина ярҙамы күрһәтелә. Хәле ҡәнәғәтләнерлек, ғүмеренә хәүеф янамай.
Оператив штаб эшләй, ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса комиссия ултырышы, шулай уҡ һөжүмдән зыян күргән йорттарҙа йәшәүселәр менән кәңәшмә үткәрелгән. Осрашыуҙан һуң Өфө хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов властарҙың артабан эш итеү тәртибен аңлатты.
Рөстәм Шәрипов һүҙҙәренсә, республика Башлығы Радий Хәбиров шунда уҡ төнгө һөжүм эҙемтәләрен бөтөрөүгә тотонорға ҡушты.
Фото: мэриянан.