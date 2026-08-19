+25 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Августа , 08:45

Зыян күреүселәргә - ваҡытлыса урынлашыу пункты

Өфөлә БПЛА һөжүменә дусар булған йортта йәшәүселәр өсөн ваҡытлыса урынлашыу пункты ойошторолдо, тип хәбәр иттеләр баш ҡала хакимиәтенән.

Зыян күреүселәргә - ваҡытлыса урынлашыу пунктыЗыян күреүселәргә - ваҡытлыса урынлашыу пункты
Зыян күреүселәргә - ваҡытлыса урынлашыу пункты

Алдан хәбәр итеүебеҙсә, бөгөн иртән һауаға ҡаршы оборона көстәре алты пилотһыҙ осоу аппаратын юҡ иткән. Уларҙың береһе Затон биҫтәһендәге торлаҡ йортҡа эләккән.

Өҫкө ҡаттағы тәҙрәләр ватылған – яҡынса 10 фатир зыян күргән, ҡалдыҡтар һәм ярсыҡтар парковкалағы машиналарға төшкән.

Бер кеше, БДМУ-ла уҡып йөрөгән сит ил студенты, йәрәхәтләнгән, уға тейешле медицина ярҙамы күрһәтелә. Хәле ҡәнәғәтләнерлек, ғүмеренә хәүеф янамай.

Оператив штаб эшләй, ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса комиссия ултырышы, шулай уҡ һөжүмдән зыян күргән йорттарҙа йәшәүселәр менән кәңәшмә үткәрелгән. Осрашыуҙан һуң Өфө хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов властарҙың артабан эш итеү тәртибен аңлатты.

Рөстәм Шәрипов һүҙҙәренсә, республика Башлығы Радий Хәбиров шунда уҡ төнгө һөжүм эҙемтәләрен бөтөрөүгә тотонорға ҡушты.

Фото: мэриянан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика