— 2026 йыл таң ҡалдырыуҙан туҡтамай. Йыл көтөлмәгән хәлдәргә бай. Ваҡиғаларҙың шул тиклем төрлө булыуы һәм ыңғайҙан тиҫкәрегә, киреһенсә, бик тиҙ алышыныуы ҡыҙыҡ, бындай саҡта тик күҙәтергә һәм үҙеңдең «аҡылдан яҙмауыңды» ҡайғыртырға ғына ҡала. Үҙгәрештәргә ҡарата тотороҡлораҡ булып киткәнемде һиҙәм һәм бөтә нәмәлә лә ыңғай яҡтар табырға тырышам. Был эштә миңә яҡындарым ярҙам итә, ә мин — уларға.
Шулай уҡ Айгизә язылыусыларына ҡунаҡҡа атаһы килеүе тураһында ла һөйләгән. Улар бергә яратҡан ресторандарына барғандар.
— Төрлө хәлдәр була, әммә туғандарҙан һәм яҡындарҙан да мөһимерәк бер ни юҡ, — тип бүлешкән йәш йырсы.