+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Августа , 06:50

«Яҡындарҙан да мөһимерәк бер ни юҡ»

Йырсы Айгизә Ғәлимова, Башҡортостандың һәм Татарстандың халыҡ артисы Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы, социаль селтәрендә хис-тойғолары менән бүлешкән. Ул ауыр мәл кисереүен дә белдергән.

«Яҡындарҙан да мөһимерәк бер ни юҡ»«Яҡындарҙан да мөһимерәк бер ни юҡ»
«Яҡындарҙан да мөһимерәк бер ни юҡ»

— 2026 йыл таң ҡалдырыуҙан туҡтамай. Йыл көтөлмәгән хәлдәргә бай. Ваҡиғаларҙың шул тиклем төрлө булыуы һәм ыңғайҙан тиҫкәрегә, киреһенсә, бик тиҙ алышыныуы ҡыҙыҡ, бындай саҡта тик күҙәтергә һәм үҙеңдең «аҡылдан яҙмауыңды»  ҡайғыртырға ғына ҡала. Үҙгәрештәргә ҡарата тотороҡлораҡ булып киткәнемде һиҙәм һәм бөтә нәмәлә лә ыңғай яҡтар табырға тырышам. Был эштә миңә яҡындарым ярҙам итә, ә мин — уларға.

Шулай уҡ Айгизә язылыусыларына ҡунаҡҡа атаһы килеүе тураһында ла һөйләгән. Улар бергә яратҡан ресторандарына барғандар.

— Төрлө хәлдәр була, әммә туғандарҙан һәм яҡындарҙан да мөһимерәк бер ни юҡ, — тип бүлешкән йәш йырсы.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика