Йән имләүсеме, әллә ғаилә тарҡатыусымы?

Ирҙең һүҙҙәре буйынса, бөтәһе лә ҡәйнәһенән башланған: ул кеше ылыҡтырыусы (вербовщик) менән танышып, ғаиләне «рухи практикалар» тип аталған йыйылышҡа алып килгән. Ире унда барыуҙан тиҙ баш тартҡан, ә бына ҡатыны, киреһенсә, ылығып киткән.
Ҡаҙағстанға барып ҡайтҡандан һуң, ҡатын үҙенә «имселек (дауалау) дәрәжәһе» бирелеүен һәм хәҙер туғыҙ йыл дауамында «имләү менән» шөғөлләнергә тейешлеген белдергән. Юғиһә, имеш, ғаиләне ҡурҡыныс яза көтә.
Ир-ат раҫлауынса, секта ағзалары сәйер йолалар үткәргән: шул иҫәптән үҙ-үҙҙәрен ҡамсы менән һуҡтырғандар, төрлө үлән төтәткәндәр һәм билдәһеҙ һыуҙы эскәндәр.
Ирен сектаға ылыҡтыра алмаған ҡатын ғаиләһен ташлап, әсәһенең өйөнә ҡайтып киткән һәм айырылышыуға ғариза биргән. Ире ғаиләһен һаҡлап ҡалырға һәм ҡатынын ҡайтарырға тырыша, әммә ҡатыны психолог һәм медиатор ярҙамынан баш тарта. Ирҙең әйтеүенсә, ул балаларын да атаһына ҡаршы ҡоторта.