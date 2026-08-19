+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Августа , 07:05

Йән имләүсеме, әллә ғаилә тарҡатыусымы?

Өфөлә йәшәүсе  ҡатын ирен һәм балаһын ташлап, тыйылған сектаға сығып киткән.

Йән имләүсеме, әллә ғаилә тарҡатыусымы?Йән имләүсеме, әллә ғаилә тарҡатыусымы?
Йән имләүсеме, әллә ғаилә тарҡатыусымы?

Ирҙең һүҙҙәре буйынса, бөтәһе лә ҡәйнәһенән башланған: ул кеше ылыҡтырыусы (вербовщик) менән танышып, ғаиләне «рухи практикалар» тип аталған йыйылышҡа алып килгән. Ире унда барыуҙан тиҙ баш тартҡан, ә бына ҡатыны, киреһенсә,  ылығып киткән.

Ҡаҙағстанға барып ҡайтҡандан һуң, ҡатын үҙенә «имселек (дауалау) дәрәжәһе» бирелеүен һәм хәҙер туғыҙ йыл дауамында «имләү менән» шөғөлләнергә тейешлеген белдергән. Юғиһә, имеш, ғаиләне ҡурҡыныс яза көтә.

Ир-ат раҫлауынса, секта ағзалары сәйер йолалар үткәргән: шул иҫәптән үҙ-үҙҙәрен ҡамсы менән һуҡтырғандар, төрлө үлән төтәткәндәр һәм билдәһеҙ һыуҙы эскәндәр.

Ирен сектаға ылыҡтыра алмаған ҡатын ғаиләһен ташлап, әсәһенең өйөнә ҡайтып киткән һәм айырылышыуға ғариза биргән. Ире ғаиләһен һаҡлап ҡалырға һәм ҡатынын ҡайтарырға тырыша, әммә ҡатыны психолог һәм медиатор ярҙамынан баш тарта. Ирҙең әйтеүенсә, ул балаларын да атаһына ҡаршы ҡоторта.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика