+27 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Августа , 11:30

Радий Хәбиров Ағиҙел ҡалаһының социаль объекттарында булды

Башҡортостан Башлығы Ағиҙелдә яңы «Ғаилә» күп функциялы үҙәк офисын ҡараны. Был — республикала халыҡҡа социаль хеҙмәт күрһәтеүсе 11 дәүләт учреждениеһын һәм йәмәғәт ойошмаһын берләштергән тәүге комплекс.

Радий Хәбиров Ағиҙел ҡалаһының социаль объекттарында булдыРадий Хәбиров Ағиҙел ҡалаһының социаль объекттарында булды
Радий Хәбиров Ағиҙел ҡалаһының социаль объекттарында булды

Үҙәк «берҙәм тәҙрә» форматы буйынса хеҙмәт күрһәтеү мөмкинлеге биргән заманса ҡорамалдар менән йыһазландырылған.

Башҡортостан Башлығы МХО-ла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү үҙәгенең эше менән танышты.

Артабан йәш быуын менән әңгәмәләште, әүҙем тормош алып барыусы оло йәштәгеләр янында ла булды, «Минең бизнесым» республика үҙәгенең яңы бүлексәһен ҡарағанда Радий Хәбиров урындағы эшҡыуарҙар менән аралашты, уларҙың бәләкәй бизнесты ниндәй йүнәлештәр буйынса үҫтереүҙәре менән ҡыҙыҡһынды.

—Бында ҡала өсөн мөһим булған ҙур предприятие юҡ, шуға күрә үҫеш өсөн тап бәләкәй бизнес мөһим. Ә уның эшләүе өсөн шарттар кәрәк. Бына ошо турала уйлау мөһим,— тип билдәләне Радий Хәбиров.

 * * *

Радий Хәбиров Ағиҙелдән һәм Краснокама районынан махсус хәрби операцияла һәләк булған яугирҙар – Хәлил Әбүбәкиров, Альберт Багапов, Ринат Баһманов, Руслан Бакиров, Евгений Калашников, Алгиз Сабиров һәм Максим Садиҡовтың ғаиләләре менән дә осрашты һәм уларға батыр уландары лайыҡ булған Шайморатов генерал орденын тапшырҙы.

Фото: БР Башлығы сайтынан.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика