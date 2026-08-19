Радий Хәбиров Ағиҙел ҡалаһының социаль объекттарында булды

Үҙәк «берҙәм тәҙрә» форматы буйынса хеҙмәт күрһәтеү мөмкинлеге биргән заманса ҡорамалдар менән йыһазландырылған.
Башҡортостан Башлығы МХО-ла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү үҙәгенең эше менән танышты.
Артабан йәш быуын менән әңгәмәләште, әүҙем тормош алып барыусы оло йәштәгеләр янында ла булды, «Минең бизнесым» республика үҙәгенең яңы бүлексәһен ҡарағанда Радий Хәбиров урындағы эшҡыуарҙар менән аралашты, уларҙың бәләкәй бизнесты ниндәй йүнәлештәр буйынса үҫтереүҙәре менән ҡыҙыҡһынды.
—Бында ҡала өсөн мөһим булған ҙур предприятие юҡ, шуға күрә үҫеш өсөн тап бәләкәй бизнес мөһим. Ә уның эшләүе өсөн шарттар кәрәк. Бына ошо турала уйлау мөһим,— тип билдәләне Радий Хәбиров.
* * *
Радий Хәбиров Ағиҙелдән һәм Краснокама районынан махсус хәрби операцияла һәләк булған яугирҙар – Хәлил Әбүбәкиров, Альберт Багапов, Ринат Баһманов, Руслан Бакиров, Евгений Калашников, Алгиз Сабиров һәм Максим Садиҡовтың ғаиләләре менән дә осрашты һәм уларға батыр уландары лайыҡ булған Шайморатов генерал орденын тапшырҙы.
Фото: БР Башлығы сайтынан.