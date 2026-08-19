«Ҡосаҡланы ла... бысаҡ менән сәнсте»

Үҫмер бысаҡ сәнсеп яралаған ҡыҙҙарҙың береһе аңына килгән һәм үҙен үлтерергә маташҡан әхирәтенең енәйәте хаҡында һөйләгән.
Уның әйтеүенсә, шул көндә үлтерергә маташыуҙа ғәйепләнеүсе ҡыҙ ҡунаҡҡа килергә һораған. Телефон аша ул үҙен ата-әсәһе рәнйетеүен һәм уға бик ныҡ ярҙам кәрәклеген белдергән. Элекке синыфташы уны өйөнә индергән, был ваҡытта өйҙә ҡустыһы менән һеңлеһе лә булған. Ҡунаҡ ҡыҙ үҙенең хәлен һөйләргә теләп, унан йыуыныу бүлмәһенә инеп күҙмә-күҙ һөйләшеүен үтенгән. Шунан һуң ул ҡыҙҙы ҡосаҡлап алған, ярҙам итеүен һораған һәм ҡапыл ғына уға бысаҡ менән бер нисә тапҡыр ҡаҙаған. Зыян күреүсе ауыртыуҙан аңын юғалта башлаған. Уның күҙ алдында ҡалған һуңғы күренеш бысаҡ тотҡан синыфташының карауатта планшет уйнап ятҡан бәләкәй һеңлеһе янына йүгереп барыуы булған. Балаға ла ул бер нисә тапҡыр бысаҡ менән сәнскән. Йорттағы ҡысҡырыуҙарҙы ҡыҙҙарҙың ҡустыһы ишетеп ҡалған. Ул шунда уҡ подъездға йүгереп сығып, ярҙам һорап ҡысҡырған. Был ҡыйыулығы апайҙарының ғүмерен һаҡлап ҡалған.
Үҫмер ҡыҙҙар араһында бер ниндәй ҙә ыҙғыш-талаш булмауы билдәләнә. Зыян күргән ҡыҙ хатта ғәйепләнеүсенең быға тиклем дә уларҙың өйө янына ҡара битлектә килеп, унда бер нисә тапҡыр ултырып китеүе тураһында белмәгән дә.