Көн ҡырҡа насарая

Башгидрометүҙәк синоптиктары 19 һәм 20 августа һауа торошоноң ниндәй булырын хәбәр итте.
Бөгөн, 19 августа, төндә урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, йәшен йәшнәүе, томан төшөүе көтөлә. Ел үҙгәреүсән, талғын. Һауа температураһы +9…+14° буласаҡ. Ел көньяҡтан, уртаса. Һауа температураһы +22…+27° тәшкил итәсәк.
Иртәгә, 20 августа, көндөҙ республиканың төньяҡ-көнбайышында ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, йәшен йәшнәүе көтөлә. Ел төндә көньяҡтан талғын, көндөҙ уртаса, урыны менән көсәйеүсән. Төндә һауа температураһы +8…+13°, көндөҙ +23…+28° буласаҡ.