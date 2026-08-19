+15 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Августа , 02:45

Көн ҡырҡа насарая

Мөмкин тиклем өйҙән сыҡмағыҙ.

Көн ҡырҡа насараяКөн ҡырҡа насарая
Көн ҡырҡа насарая

Башгидрометүҙәк синоптиктары 19 һәм 20 августа һауа торошоноң ниндәй булырын хәбәр итте.

Бөгөн, 19 августа, төндә урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, йәшен йәшнәүе, томан төшөүе көтөлә. Ел үҙгәреүсән, талғын. Һауа температураһы +9…+14° буласаҡ. Ел көньяҡтан, уртаса. Һауа температураһы +22…+27° тәшкил итәсәк.

Иртәгә, 20 августа, көндөҙ республиканың төньяҡ-көнбайышында ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, йәшен йәшнәүе көтөлә. Ел төндә көньяҡтан талғын, көндөҙ уртаса, урыны менән көсәйеүсән. Төндә һауа температураһы +8…+13°, көндөҙ +23…+28° буласаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика