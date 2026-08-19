Өфөлә БПЛА-нан зыян күреүсенең хәле билдәле булды

Башҡортостан Республикаһының һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин БПЛА һөжүме ваҡытында зыян күргән кешенең хәле тураһында һөйләне.
Ир дауаханаға оҙатылған. Уға бөтә кәрәкле медицина ярҙамы күрһәтелә. Хәле ҡәнәғәтләнерлек. Тән йәрәхәттәренән уның ғүмеренә ҡурҡыныс янамай.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн Башҡортостанда пилотһыҙ аппараттар хәүефе режимы индерелгәйне, Өфө аэропорты иһә иртәнге сәғәт 05:58-ҙә эшен ваҡытлыса туҡтатты. Әлеге ваҡытта пилотһыҙ аппараттар хәүефе режимы алынған, аэропорт эшен яңыртты.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Өфөгә ҡарай алты БПЛА осоуы, уларҙың дүртеһе бәреп төшөрөлөүе тураһында хәбәр иткәйне. Береһе сәнәғәт зонаһына (промзонаға) ҡолаған, унан һуң янғын сыҡҡан. Тағы бер пилотһыҙ аппарат Затон биҫтәһендәге торлаҡ йортҡа барып бәрелгән. Алдан хәбәр иткән мәғлүмәттәр буйынса, бер кеше зыян күргән.