+15 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Августа , 06:40

Өфөлә БПЛА-нан зыян күреүсенең хәле билдәле булды

Ул табиптар күҙәтеүе аҫтында, бөтә кәрәкле медицина ярҙамы күрһәтелә.  

Өфөлә БПЛА-нан зыян күреүсенең хәле билдәле булдыӨфөлә БПЛА-нан зыян күреүсенең хәле билдәле булды
Өфөлә БПЛА-нан зыян күреүсенең хәле билдәле булды

Башҡортостан Республикаһының һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин БПЛА һөжүме ваҡытында зыян күргән кешенең хәле тураһында һөйләне.

Ир дауаханаға оҙатылған. Уға бөтә кәрәкле медицина ярҙамы күрһәтелә. Хәле ҡәнәғәтләнерлек. Тән йәрәхәттәренән уның ғүмеренә ҡурҡыныс янамай.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн Башҡортостанда пилотһыҙ аппараттар хәүефе режимы индерелгәйне, Өфө аэропорты иһә иртәнге сәғәт 05:58-ҙә эшен ваҡытлыса туҡтатты. Әлеге ваҡытта пилотһыҙ аппараттар хәүефе режимы алынған, аэропорт эшен яңыртты.

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Өфөгә ҡарай алты БПЛА осоуы, уларҙың дүртеһе бәреп төшөрөлөүе тураһында хәбәр иткәйне. Береһе сәнәғәт зонаһына (промзонаға) ҡолаған, унан һуң янғын сыҡҡан. Тағы бер пилотһыҙ аппарат Затон биҫтәһендәге торлаҡ йортҡа барып бәрелгән. Алдан хәбәр иткән мәғлүмәттәр буйынса, бер кеше зыян күргән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика