+15 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Августа , 05:35

Өфөгә БПЛА һөжүм итте: яраланыусы бар

Радий Хәбиров хәл тураһында ашығыс хәбәр еткерҙе.

Өфөгә БПЛА һөжүм итте: яраланыусы барӨфөгә БПЛА һөжүм итте: яраланыусы бар
Өфөгә БПЛА һөжүм итте: яраланыусы бар

 Бөгөн, 19 август, Башҡортостандың баш ҡалаһында БПЛА һөжүме кире ҡағылды. Был турала Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров белдерҙе.

Бөтәһе алты пилотһыҙ аппарат булған, уларҙың дүртеһе бәреп төшөрөлгән. Береһе сәнәғәт зонаһына (промзонаға) ҡолаған, унда ҙур булмаған янғын сыҡҡан. Әлеге ваҡытта ваҡиға урынында ашығыс хеҙмәттәр эшләй.

Тағы бер пилотһыҙ аппарат Затон биҫтәһендәге торлаҡ йортҡа тейгән. Һөҙөмтәлә үрге ҡаттарҙағы тәҙрә быялалары зыян күргән, шулай уҡ ярсыҡтар туҡталҡаға ҡуйылған автомобилдәр өҫтөнә төшкән.

Алдан билдәләнгән мәғлүмәттәр буйынса, бер кеше зыян күргән. Уны дауаханаға урынлаштырғандар һәм хәҙер медицина ярҙамы күрһәтәләр.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн иртәнге сәғәт 6:31-ҙә Башҡортостан биләмәһендә пилотһыҙ аппараттар хәүефе режимы иғлан ителгәйне. Әлеге ваҡытта ул алынған.

Бынан тыш, хәүефһеҙлекте тәьмин итеү маҡсатында Өфө аэропорты осоштарҙы ваҡытлыса туҡтатып торҙо. Хәҙер ул штатлы режимда эшләй.

Шулай уҡ Башҡортостан биләмәһендә мобиль интернет эшмәкәрлегендә тотҡарлыҡтар теркәлде.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика