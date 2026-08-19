Өфөгә БПЛА һөжүм итте: яраланыусы бар

Бөгөн, 19 август, Башҡортостандың баш ҡалаһында БПЛА һөжүме кире ҡағылды. Был турала Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров белдерҙе.
Бөтәһе алты пилотһыҙ аппарат булған, уларҙың дүртеһе бәреп төшөрөлгән. Береһе сәнәғәт зонаһына (промзонаға) ҡолаған, унда ҙур булмаған янғын сыҡҡан. Әлеге ваҡытта ваҡиға урынында ашығыс хеҙмәттәр эшләй.
Тағы бер пилотһыҙ аппарат Затон биҫтәһендәге торлаҡ йортҡа тейгән. Һөҙөмтәлә үрге ҡаттарҙағы тәҙрә быялалары зыян күргән, шулай уҡ ярсыҡтар туҡталҡаға ҡуйылған автомобилдәр өҫтөнә төшкән.
Алдан билдәләнгән мәғлүмәттәр буйынса, бер кеше зыян күргән. Уны дауаханаға урынлаштырғандар һәм хәҙер медицина ярҙамы күрһәтәләр.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн иртәнге сәғәт 6:31-ҙә Башҡортостан биләмәһендә пилотһыҙ аппараттар хәүефе режимы иғлан ителгәйне. Әлеге ваҡытта ул алынған.
Бынан тыш, хәүефһеҙлекте тәьмин итеү маҡсатында Өфө аэропорты осоштарҙы ваҡытлыса туҡтатып торҙо. Хәҙер ул штатлы режимда эшләй.
Шулай уҡ Башҡортостан биләмәһендә мобиль интернет эшмәкәрлегендә тотҡарлыҡтар теркәлде.