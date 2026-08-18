+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Августа , 15:35

Ҡышҡылыҡҡа татлы помидорҙар

Һуты ла телеңде йоторлоҡ!

Ҡышҡылыҡҡа татлы помидорҙарҠышҡылыҡҡа татлы помидорҙар
Ҡышҡылыҡҡа татлы помидорҙар

3 литрлы 1 банкаға иҫәпләнгән рецепт:

* 5 аш ҡалағы шәкәр (өйөп);
* 2 сәй ҡалағы тоҙ;
* 1 сәй ҡалағы лимон кислотаһы;
* 2–3 тырнаҡ һарымһаҡ;
* йоморо борос;
* гвоздика;
* бер нисә киҫәк корица.

Помидорҙарҙы тишеп, тәмләткестәр менән бергә стерилләнгән банкаға һалырға. Өҫтөнә ҡайнар һыу ҡойоп, бер аҙ һыуытырға. Һуңынан һыуҙы кәстрүлгә ағыҙырға.

Банкаға тоҙ, шәкәр һәм лимон кислотаһы һалырға. Ҡайнатылған һыуҙы яңынан банкаға ҡойоп, ҡапҡасын ныҡлап ябырға һәм әйләндереп ҡуйырға.

🍅 Помидорҙар татлы, хуш еҫле һәм бөтөнләй әсе түгел. Лимон кислотаһы ла артыҡ һиҙелмәй. Аш һеркәһе ҡуллана алмағандар өсөн бик яҡшы вариант.

Ә һуты — айырым тема! 😋 Банка асылғас, уны ла тиҙ генә эсеп бөтөрәләр.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика