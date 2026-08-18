Ҡышҡылыҡҡа татлы помидорҙар

3 литрлы 1 банкаға иҫәпләнгән рецепт:
* 5 аш ҡалағы шәкәр (өйөп);
* 2 сәй ҡалағы тоҙ;
* 1 сәй ҡалағы лимон кислотаһы;
* 2–3 тырнаҡ һарымһаҡ;
* йоморо борос;
* гвоздика;
* бер нисә киҫәк корица.
Помидорҙарҙы тишеп, тәмләткестәр менән бергә стерилләнгән банкаға һалырға. Өҫтөнә ҡайнар һыу ҡойоп, бер аҙ һыуытырға. Һуңынан һыуҙы кәстрүлгә ағыҙырға.
Банкаға тоҙ, шәкәр һәм лимон кислотаһы һалырға. Ҡайнатылған һыуҙы яңынан банкаға ҡойоп, ҡапҡасын ныҡлап ябырға һәм әйләндереп ҡуйырға.
🍅 Помидорҙар татлы, хуш еҫле һәм бөтөнләй әсе түгел. Лимон кислотаһы ла артыҡ һиҙелмәй. Аш һеркәһе ҡуллана алмағандар өсөн бик яҡшы вариант.
Ә һуты — айырым тема! 😋 Банка асылғас, уны ла тиҙ генә эсеп бөтөрәләр.