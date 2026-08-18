+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Августа , 07:20

Янғында биш кеше зыян күргән

Йорттарға ут тоҡанғанда балалар ҙа булған.

Янғында биш кеше зыян күргәнЯнғында биш кеше зыян күргән
Янғында биш кеше зыян күргән

Башҡортостанда бер нисә янғында биш кеше зыян күргән. Тәүге тикшереүҙәрҙе Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының (МЧС) тикшереүселәре алып бара. Ваҡиғаларҙың сәбәптәре асыҡлана. БР буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте мәғлүмәттәре буйынса, Өфөнөң Төхвәт Йәнәби урамында төнөн туғыҙ ҡатлы йорттоң беренсе ҡатындағы өс бүлмәле фатирға ут тоҡана. Янғын һүндерүселәр ҡотҡарыу ҡорамалдары ярҙамында 21 кешене, шул иҫәптән 4 баланы ҡотҡарған. Тактик вентиляция ярҙамында тағы 7 кеше эвакуацияланған, уларҙың өсәүһе — балалар.

Янғын ваҡытында өс кеше зыян күргән: етди бешкән 68 йәшлек ҡатын-ҡыҙ 18-се дауахананың бешеү үҙәгенә оҙатылған, төтөн менән ағыуланған 70 йәшлек ир 21-се дауаханаға урынлаштырылған, 74 йәшлек ҡатын-ҡыҙға медицина ярҙамы күрһәтелгәс, ул дауаханаға ятыуҙан баш тартҡан.

Тағы бер янғын Яңауыл районының Иҫке Ҡоҙаш ауылында теркәлгән. Бында янғын һүндерүселәр Баҡсасылар урамындағы бүрәнәле йортто һүндергән. Ваҡиғанан һуң Яңауыл дауаханаһына 28 йәшлек һәм 52 йәшлек ике зыян күреүсе ҡатын-ҡыҙ оҙатылған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика