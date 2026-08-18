Башҡортостанда бер нисә янғында биш кеше зыян күргән. Тәүге тикшереүҙәрҙе Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының (МЧС) тикшереүселәре алып бара. Ваҡиғаларҙың сәбәптәре асыҡлана. БР буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте мәғлүмәттәре буйынса, Өфөнөң Төхвәт Йәнәби урамында төнөн туғыҙ ҡатлы йорттоң беренсе ҡатындағы өс бүлмәле фатирға ут тоҡана. Янғын һүндерүселәр ҡотҡарыу ҡорамалдары ярҙамында 21 кешене, шул иҫәптән 4 баланы ҡотҡарған. Тактик вентиляция ярҙамында тағы 7 кеше эвакуацияланған, уларҙың өсәүһе — балалар.
Янғын ваҡытында өс кеше зыян күргән: етди бешкән 68 йәшлек ҡатын-ҡыҙ 18-се дауахананың бешеү үҙәгенә оҙатылған, төтөн менән ағыуланған 70 йәшлек ир 21-се дауаханаға урынлаштырылған, 74 йәшлек ҡатын-ҡыҙға медицина ярҙамы күрһәтелгәс, ул дауаханаға ятыуҙан баш тартҡан.
Тағы бер янғын Яңауыл районының Иҫке Ҡоҙаш ауылында теркәлгән. Бында янғын һүндерүселәр Баҡсасылар урамындағы бүрәнәле йортто һүндергән. Ваҡиғанан һуң Яңауыл дауаханаһына 28 йәшлек һәм 52 йәшлек ике зыян күреүсе ҡатын-ҡыҙ оҙатылған.