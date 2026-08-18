+19 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Августа , 09:20

Шок! Күп машиналарҙы төкөткән һәм үҙе лә һәләк булған

Фажиғә урынынан тәүге ентекле мәғлүмәт һәм фотолар:

Шок! Күп машиналарҙы төкөткән һәм үҙе лә һәләк булғанШок! Күп машиналарҙы төкөткән һәм үҙе лә һәләк булған
Шок! Күп машиналарҙы төкөткән һәм үҙе лә һәләк булған

Республиканың Бүздәк районында кеше үлеменә килтергән юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Был турала Башҡортостан Дәүләт автоинспекцияһының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.

Билдәле булыуынса, кисә киске сәғәт 7-ләр тирәһендә М-5 «Урал» юлының 1376-сы километрында «КамАЗ» автомобиле «Хундай ix35» машинаһы менән бәрелешкән, шунан һуң ҡаршы һыҙатҡа сығып, ҡаршы килгән «ДАФ» йөк машинаһына барып төкөлгән.

Авария һөҙөмтәһендә «КамАЗ»дың 60 йәшлек водителе алған йәрәхәттәренән дауаханаға алып барғанда йән биргән. Шулай уҡ еңел машинаның 38 йәшлек водителе һәм 36 йәшлек пассажиры күп һанлы йәрәхәттәр менән дауаханаға урынлаштырылған. Хәҙерге ваҡытта юл-транспорт ваҡиғаһының сәбәптәре асыҡлана.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика