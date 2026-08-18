Сәхнәлә — артист, ә өйҙә...

Яңыраҡ Заһир Зәйнетдинов үҙен бөтөнләй икенсе яҡтан күрһәтте. Артист үҙ фатирында төшөргән видеояҙмаһында күңеленә яҡын тағы бер шөғөлө тураһында һөйләне.
🎶 Музыканан тыш, Заһирҙың хәҙер тағы бер яратҡан шөғөлө бар — гөл үҫтереү. Бер нисә ай элек өйҙә гөлдәр үҫтерергә теләге уянған һәм шулай итеп уның тәҙрә төбөндә бәләкәй генә «баҡса» барлыҡҡа килгән.
Тәүге гөлдәрен уға дуҫтары — Рөстәм Нәбиев, Гүзәл Ғәлимова һәм Артур бүләк иткән. Ҡалғандарын үҙе һатып алған.
— Быныһының исемен иҫләмәйем, ниңәлер үҫмәй әле. «Ҡатын-ҡыҙ бәхете» һулыған ине, бер генә ботағы ҡалды. Ләкин уны терелтә алдым. Ә был «аҡса гөлө»н әсәйем бирҙе. Бөтнөк тә ултыртып ҡараным, уны ла әлегә үҫтерә белмәйем. Яйлап өйрәнәм. Хәҙер өйөмдә һигеҙ гөл бар, — тип һөйләгән Заһир.
🌱 Күрәһең, сәхнәлә меңәрләгән тамашасы алдында сығыш яһаған артист өсөн өйҙәге бәләкәй генә «баҡса» — ысын ял урыны.