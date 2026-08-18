+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Августа , 03:00

Сәхнәлә — артист, ә өйҙә...

Заһир Зәйнетдиновтың йәшерен серен һөйләне.

Сәхнәлә — артист, ә өйҙә...Сәхнәлә — артист, ә өйҙә...
Сәхнәлә — артист, ә өйҙә...

Яңыраҡ Заһир Зәйнетдинов үҙен бөтөнләй икенсе яҡтан күрһәтте. Артист үҙ фатирында төшөргән видеояҙмаһында күңеленә яҡын тағы бер шөғөлө тураһында һөйләне.

🎶 Музыканан тыш, Заһирҙың хәҙер тағы бер яратҡан шөғөлө бар — гөл үҫтереү. Бер нисә ай элек өйҙә гөлдәр үҫтерергә теләге уянған һәм шулай итеп уның тәҙрә төбөндә бәләкәй генә «баҡса» барлыҡҡа килгән.

Тәүге гөлдәрен уға дуҫтары — Рөстәм Нәбиев, Гүзәл Ғәлимова һәм Артур бүләк иткән. Ҡалғандарын үҙе һатып алған.

— Быныһының исемен иҫләмәйем, ниңәлер үҫмәй әле. «Ҡатын-ҡыҙ бәхете» һулыған ине, бер генә ботағы ҡалды. Ләкин уны терелтә алдым. Ә был «аҡса гөлө»н әсәйем бирҙе. Бөтнөк тә ултыртып ҡараным, уны ла әлегә үҫтерә белмәйем. Яйлап өйрәнәм. Хәҙер өйөмдә һигеҙ гөл бар, — тип һөйләгән Заһир.

🌱 Күрәһең, сәхнәлә меңәрләгән тамашасы алдында сығыш яһаған артист өсөн өйҙәге бәләкәй генә «баҡса» — ысын ял урыны.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика