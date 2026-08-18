Радий Хәбиров донъя кимәлендә иң әүҙем эшләгән етәкселәр иҫәбенә инде

Һөҙөмтәгә аңлатма биреп, Рәсәйҙең Йәмәғәтселек менән бәйләнештәр ассоциацияһы (РАСО) президенты, «Минченко Консалтинг» холдингы президенты Евгений Минченко Радий Хәбировтың икенсе урын алыуы республиканың тышҡы бәйләнештәрен эҙмә-эҙлекле киңәйтеүен һәм уларҙы иҡтисади үҫеш, инвестициялар йәлеп итеү һәм төбәк проекттарын алға этәреү ҡоралы булараҡ файҙаланыуын раҫлай, тип билдәләне.
Төбәктә дуҫ дәүләттәр менән сәнәғәт кооперацияһын, инвестиция хеҙмәттәшлеген, экспорт йүнәлештәрен һәм гуманитар бәйләнештәрҙе үҫтереү буйынса эҙмә-эҙлекле эш алып барыла.
Фото: асыҡ сығанаҡтан.