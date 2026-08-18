+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Августа , 08:45

Радий Хәбиров донъя кимәлендә иң әүҙем эшләгән етәкселәр иҫәбенә инде

Башҡортостан Башлығы ағымдағы йылдың тәүге алты айы өсөн Рәсәй төбәктәре етәкселәренең халыҡ-ара бәйләнештәренең тығыҙлығын баһалаған Интеграцияланған индекс буйынса икенсе урында билдәләнгән. 

Радий Хәбиров донъя кимәлендә иң әүҙем эшләгән етәкселәр иҫәбенә индеРадий Хәбиров донъя кимәлендә иң әүҙем эшләгән етәкселәр иҫәбенә инде
Радий Хәбиров донъя кимәлендә иң әүҙем эшләгән етәкселәр иҫәбенә инде

Һөҙөмтәгә аңлатма биреп, Рәсәйҙең Йәмәғәтселек менән бәйләнештәр ассоциацияһы (РАСО) президенты, «Минченко Консалтинг» холдингы президенты Евгений Минченко Радий Хәбировтың икенсе урын алыуы республиканың тышҡы бәйләнештәрен эҙмә-эҙлекле киңәйтеүен һәм уларҙы иҡтисади үҫеш, инвестициялар йәлеп итеү һәм төбәк проекттарын алға этәреү ҡоралы булараҡ файҙаланыуын раҫлай, тип билдәләне.

Төбәктә дуҫ дәүләттәр менән сәнәғәт кооперацияһын, инвестиция хеҙмәттәшлеген, экспорт йүнәлештәрен һәм гуманитар бәйләнештәрҙе үҫтереү буйынса эҙмә-эҙлекле эш алып барыла.

Фото: асыҡ сығанаҡтан.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика