+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Августа , 08:35

Мөһим килешеүҙәр төҙөлдө

Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы етәкселегендә сәйәси партиялар менән хеҙмәттәшлек тураһындағы күп яҡлы килешеүгә ҡул ҡуйылды.

Мөһим килешеүҙәр төҙөлдөМөһим килешеүҙәр төҙөлдө
Мөһим килешеүҙәр төҙөлдө

Документтарҙа БР Йәмәғәт палатаһы рәйесе Ынйы Әхмәҙуллина менән республикалағы ете партия етәксеһенең ҡултамғаһы тора. 

Палатанан белдереүҙәренсә, килешеү сентябрҙә үтәсәк һайлауҙарҙы күҙәтеүҙе асыҡ итеүгә йүнәлтелгән. 

Белеүегеҙсә, Берҙәм тауыш биреү көнө 18, 19, 20 сентябрҙә була.

Хеҙмәттәшлек тураһындағы документҡа «Берҙәм Рәсәй», «Рәсәй Коммунистары», «Яңы кешеләр», «Йәшелдәр», «Родина», «Социаль ғәҙеллек өсөн Рәсәй пенсионерҙары партияһы» һәм ЛДПР сәйәси партияларҙың төбәк бүлексәләре етәкселәре ҡул ҡуйған. Килешеү яҡтар араһында финанс мәжбүриәтте булдырмай һәм һайлау һөҙөмтәләрен рәсми иғлан иткәндән һуң 30 көн үткәнгә тиклем ғәмәлдә була.

Фото: БР Йәмәғәт палатаһынан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика