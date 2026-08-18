Мөһим килешеүҙәр төҙөлдө

Документтарҙа БР Йәмәғәт палатаһы рәйесе Ынйы Әхмәҙуллина менән республикалағы ете партия етәксеһенең ҡултамғаһы тора.
Палатанан белдереүҙәренсә, килешеү сентябрҙә үтәсәк һайлауҙарҙы күҙәтеүҙе асыҡ итеүгә йүнәлтелгән.
Белеүегеҙсә, Берҙәм тауыш биреү көнө 18, 19, 20 сентябрҙә була.
Хеҙмәттәшлек тураһындағы документҡа «Берҙәм Рәсәй», «Рәсәй Коммунистары», «Яңы кешеләр», «Йәшелдәр», «Родина», «Социаль ғәҙеллек өсөн Рәсәй пенсионерҙары партияһы» һәм ЛДПР сәйәси партияларҙың төбәк бүлексәләре етәкселәре ҡул ҡуйған. Килешеү яҡтар араһында финанс мәжбүриәтте булдырмай һәм һайлау һөҙөмтәләрен рәсми иғлан иткәндән һуң 30 көн үткәнгә тиклем ғәмәлдә була.
Фото: БР Йәмәғәт палатаһынан.