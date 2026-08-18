+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Августа , 15:57

Гәлсәр Байғусҡарова джаз стилендә йырланы

Ул VI «Туған телдә джаз» фестивалендә милли мәҙәниәтте танытыуға ҙур өлөш индерҙе. Сара Ярославль өлкәһенең Рыбинск ҡалаһында үтте.  

Гәлсәр Байғусҡарова джаз стилендә йырланыГәлсәр Байғусҡарова джаз стилендә йырланы
Гәлсәр Байғусҡарова джаз стилендә йырланы

Фестиваль барышында автор-башҡарыусы Гәлсәр Байғусҡарованың бер сәғәтлек концерты булды. Ул Волга йылғаһы ярында урынлашҡан паркта үтте.

Йәш йырсы башҡорт йырҙарын оригиналь джаз эшкәртеүендә тәҡдим итте. Әлбиттә, беҙҙең йырҙарҙың интонацион нигеҙе һәм шиғри тәрәнлеге һаҡланып ҡалды. Программаның мөһим үҙенсәлеге булып Арыҫлан Оморҙаҡовтың ҡурай уйнауы торҙо.

«Туған телдә джаз» фестивале традицион рәүештә милли телдәрҙең һәм музыкаль традицияларҙың заманса жанрҙарҙа органик рәүештә йәшәүен күрһәтеү маҡсатын ҡуя. Башҡорт джазы Архангельскиҙан Антон Трясовтың гитараһы, Өфөлә профессиональ белем алған, хәҙер Санкт-Петербургта йәшәгән Александр Сергеенконың контрабасы, шулай уҡ Ярославль егеттәре Александр Нестеровтың барабаны һәм Вадим Майнугиндың фортепианоһы менән бергә яңғырап торҙо.

 

– Мин йырҙарҙы башҡарҙым ғына түгел, ә күңелем аша үткәрҙем, йәшәнем, – ти Гәлсәр Байғусҡарова. – Тамашасыларҙың сығышымды оҡшатыуҙарына шатмын.

Өс көн дауамында Волга паркы сәхнәһендә урыҫ, инглиз, башҡорт, испан телдәрендә джаз яңғыраны, уны 5500-ләп кеше тыңланы.

 

 

Фото: Павел Паладьев.

Гәлсәр Байғусҡарова джаз стилендә йырланы
Гәлсәр Байғусҡарова джаз стилендә йырланы
Гәлсәр Байғусҡарова джаз стилендә йырланы
Автор:Лилиә Фазлетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика