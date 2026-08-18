Бер юлы ике мәйет!

Республиканың Краснокама районында ике кешенең ғүмерен өҙгән юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Был турала үҙенең соцселтәрҙәрендә Башҡортостан Дәүләт автоинспекцияһы башлығы Владимир Севастьянов хәбәр итте.
Авария кисә кисен Дүртөйлө – Нефтекама юлының 43-сө километрында булған. Алдан асыҡланыуынса, «Альфа» мопеды рулендәге 46 йәшлек ир хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен һаҡламай икенсе дәрәжәле юлдан төп юлға сыҡҡан һәм «Лада Гранта» автомобиле менән бәрелешкән.
Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә мопед водителе һәм уның пассажиры – 47 йәшлек ҡатын – ашығыс ярҙам машинаһы килгәнгә тиклем үк йән биргәндәр.