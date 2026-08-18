+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Августа , 07:05

Бер юлы ике мәйет!

Башҡортостанда үлемгә килтергән юл-транспорт ваҡиғаһы.

Бер юлы ике мәйет!Бер юлы ике мәйет!
Бер юлы ике мәйет!

Республиканың Краснокама районында ике кешенең ғүмерен өҙгән юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Был турала үҙенең соцселтәрҙәрендә Башҡортостан Дәүләт автоинспекцияһы башлығы Владимир Севастьянов хәбәр итте.

Авария кисә кисен Дүртөйлө – Нефтекама юлының 43-сө километрында булған. Алдан асыҡланыуынса, «Альфа» мопеды рулендәге 46 йәшлек ир хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен һаҡламай икенсе дәрәжәле юлдан төп юлға сыҡҡан һәм «Лада Гранта» автомобиле менән бәрелешкән.

Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә мопед водителе һәм уның пассажиры – 47 йәшлек ҡатын – ашығыс ярҙам машинаһы килгәнгә тиклем үк йән биргәндәр.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика