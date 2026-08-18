+19 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Августа , 09:25

Бала «Магнитогорск – Ира» юлында йөрөгән!

Ейәнсура районында балалар баҡсаһынан ҡасҡан сабый трассаға сыҡҡан.

Бала «Магнитогорск – Ира» юлында йөрөгән!Бала «Магнитогорск – Ира» юлында йөрөгән!
Бала «Магнитогорск – Ира» юлында йөрөгән!

Республика прокуратураһы Ейәнсура районындағы балалар баҡсаһынан бала ҡасыу факты буйынса тикшереү үткәрҙе.

Билдәле булыуынса, бала үҙаллы балалар баҡсаһы биләмәһенән сығып, «Магнитогорск – Ира» юлы аша йүгереп сыҡҡан. Уны үтеп барған ҡатын-ҡыҙ ҡотҡарған һәм полицияға тапшырған.

Прокуратурала асыҡлауҙарынса, инцидент балаларҙы тейешле ҡарауһыҙ ҡалдырыу арҡаһында килеп тыуған. Юл ҡуйылған хоҡуҡ боҙоуҙар өсөн учреждениеға 50 мең һум күләмендә штраф һалынды. Балалар баҡсаһы мөдире исеменә иһә ошондай хәлдәрҙе башҡа ҡабатламау тураһында киҫәтеү яһалды.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика