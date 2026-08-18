Бәләкәй Төхвәтуллиндың исеме билдәле булды!

Хәҙер Әлимдең Райан исемле ҡустыһы бар! 👶🏻💙
Бәләкәй Райанға сәләмәтлек, бәхетле һәм оҙон ғүмер теләйбеҙ! 🤲🏻✨ Атай-әсәйле, ағайлы булып, имен-һау үҫһен! 💙
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.