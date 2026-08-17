+12 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Августа , 07:05

Тағы бер бәпес өйөнә ҡайтты!

Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсе улдары донъяға килеүе тураһында хәбәр иткәйнек. 💙 Яңыраҡ йәш ғаиләлә тағы бер ҡыуаныслы мәл кисергән — бәпесте һәм уның әсәһен бала табыу йортонан өйҙәренә ҡайтарғандар.

Тағы бер бәпес өйөнә ҡайтты!Тағы бер бәпес өйөнә ҡайтты!
Тағы бер бәпес өйөнә ҡайтты!

Сабыйҙы туғандары шатланып ҡаршы алған. Төхвәтуллиндар ғаиләһенә бәхет, именлек, ә бәләкәскә ныҡлы һаулыҡ һәм оҙон ғүмер теләйбеҙ! 🤍

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика