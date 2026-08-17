+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Августа , 05:20

Спорт байрамы

Башҡортостандың Октябрьский ҡалаһында Спорт даны аллеяһы тантаналы асылды.

Спорт байрамыСпорт байрамы
Спорт байрамы
«Спорт России» дәүләт программаһына ярашлы асылған был аллеяла спорт ҡаҙаныштарына өлгәшкән шәхестәр күрһәтелгән.

12 стендта урын алған яҙмаларҙа Октябрьский ҡалаһының спорт легендаларының исемдәре күрһәтелгән. Улар Бөтә Рәсәй һәм халыҡ-ара ярыштарҙа юғары наградаларға лайыҡ булған спортсылар. Аллея Октябрьский ҡалаһының 80 йыллығына арнап ойошторолған. Унда спорт йәмәғәтселегенең ҡала, республика һәм илдең данлы йылъяҙмаһына индергән өлөшө мәңгеләштерелгән.

Спорт даны аллеяһы — юғары һөҙөмтәләргә өлгәшкән спортсыларға, күренекле спортсылар әҙерләгән тренерҙарға, төбәктә спортты үҫтереүгә ҙур өлөш индергән спорт эшмәкәрҙәренә хөрмәт билдәһе. Спорт һарайы алдында урынлашҡан Аллея ҡала халҡын, айырыуса йәштәрҙе, яңы еңеүҙәргә дәртләндерәсәк, тырышлыҡ һәм үҙ көсөңә ышаныу теләһә ниндәй бейеклектәргә алып бара алыуын иҫкә төшөрәсәк.

Аллеяның тантаналы асылышында Октябрьский ҡалаһының Почётлы граждандары, спорт ветерандары Венер Ғайнуллин һәм Михаил Старостин, Европа һәм донъя беренселектәре еңеүсеһе, өс тапҡыр Рәсәй чемпионы, бокссы Азалия Әминова ҡатнашты.

Фото: Контента | Инфоповод
Спорт байрамы
Спорт байрамы
Спорт байрамы
Спорт байрамы
Спорт байрамы
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика