Спорт байрамы

12 стендта урын алған яҙмаларҙа Октябрьский ҡалаһының спорт легендаларының исемдәре күрһәтелгән. Улар Бөтә Рәсәй һәм халыҡ-ара ярыштарҙа юғары наградаларға лайыҡ булған спортсылар. Аллея Октябрьский ҡалаһының 80 йыллығына арнап ойошторолған. Унда спорт йәмәғәтселегенең ҡала, республика һәм илдең данлы йылъяҙмаһына индергән өлөшө мәңгеләштерелгән.
Спорт даны аллеяһы — юғары һөҙөмтәләргә өлгәшкән спортсыларға, күренекле спортсылар әҙерләгән тренерҙарға, төбәктә спортты үҫтереүгә ҙур өлөш индергән спорт эшмәкәрҙәренә хөрмәт билдәһе. Спорт һарайы алдында урынлашҡан Аллея ҡала халҡын, айырыуса йәштәрҙе, яңы еңеүҙәргә дәртләндерәсәк, тырышлыҡ һәм үҙ көсөңә ышаныу теләһә ниндәй бейеклектәргә алып бара алыуын иҫкә төшөрәсәк.
Аллеяның тантаналы асылышында Октябрьский ҡалаһының Почётлы граждандары, спорт ветерандары Венер Ғайнуллин һәм Михаил Старостин, Европа һәм донъя беренселектәре еңеүсеһе, өс тапҡыр Рәсәй чемпионы, бокссы Азалия Әминова ҡатнашты.Фото: Контента | Инфоповод