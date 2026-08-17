«Киллерҙы» ҡайтармағандар

2025 йылда Башҡортостанда йәшәүсе бер ир-ат махсус хәрби операцияға ирекмән булып юллана. Ул фронтҡа киткәс, ғаиләһенә амстафф тоҡомло «Киллер» исемле этте ваҡытлыса кешегә ҡаратырға бирергә тура килә. Этте ҡатынының туғаны үҙенә ала.
Бер нисә айҙан яугирҙың ғаиләһе этте кире алырға теләй, әммә туғаны Киллерҙы ҡайтарыуҙан баш тарта. Ҡатын этте үҙенә бүләк иткәндәр тип раҫлай. Улар араһындағы килешеү телефон аша ғына һөйләшелгән булғанлыҡтан, хаҡлыҡты дәлилләүе еңел булмай. Ғаилә полицияға мөрәжәғәт итһә лә, енәйәт эше ҡуҙғатыуҙан баш тарталар.
Шунан һуң эттең хужаһы судҡа ғариза яҙа. Яугирҙың адвокаты судҡа эт үрсетеүсене (заводчикты) лә саҡырта. Уныһы Киллерҙы тап ошо ирҙең һатып алғанын раҫлай.
Ахырҙа суд хужа яғына баҫа һәм «Киллерҙы» үҙ хужаһына ҡайтара.