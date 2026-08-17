+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Августа , 06:30

«Киллерҙы» ҡайтармағандар

Яугир судҡа мөрәжәғәт итергә мәжбүр булған.

«Киллерҙы» ҡайтармағандар«Киллерҙы» ҡайтармағандар
«Киллерҙы» ҡайтармағандар

2025 йылда Башҡортостанда йәшәүсе бер ир-ат махсус хәрби операцияға ирекмән булып юллана. Ул фронтҡа киткәс, ғаиләһенә амстафф тоҡомло «Киллер» исемле этте ваҡытлыса кешегә ҡаратырға бирергә тура килә. Этте ҡатынының туғаны үҙенә ала.

Бер нисә айҙан яугирҙың ғаиләһе этте кире алырға теләй, әммә туғаны Киллерҙы ҡайтарыуҙан баш тарта. Ҡатын этте үҙенә бүләк иткәндәр тип раҫлай. Улар араһындағы килешеү телефон аша ғына һөйләшелгән булғанлыҡтан, хаҡлыҡты дәлилләүе еңел булмай. Ғаилә полицияға мөрәжәғәт итһә лә, енәйәт эше ҡуҙғатыуҙан баш тарталар.

Шунан һуң эттең хужаһы судҡа ғариза яҙа. Яугирҙың адвокаты судҡа эт үрсетеүсене (заводчикты) лә саҡырта. Уныһы Киллерҙы тап ошо ирҙең һатып алғанын раҫлай.

 

Ахырҙа суд хужа яғына баҫа һәм «Киллерҙы» үҙ хужаһына ҡайтара.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика