«Беҙҙең өсөн ҙур юғалтыу»

Илеш районында теркәлгән аварияла һәләк булған ҡыҙ Өфөләге юғары уҡыу йортонда белем алған 20 йәшлек студент икәнлеге билдәле булды. Был хаҡта М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетынан хәбәр иттеләр.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, 12 августа иртән «Көнсығыш» М12 трассаһының 1194-се километрында 31 йәшлек водитель идара иткән «Тенет Т7» автомобиле «Исузу» менән бәрелешкән ине.
Фажиғә урынына Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты ҡотҡарыусылары килгән. Улар автомобилдәрҙең аккумулятор батареяларын һүндергән, еңел автомобиль водителен һәм пассажирын сығарған һәм уларҙы «Ашығыс ярҙам» хеҙмәткәрҙәренә тапшырған.
Авария һөҙөмтәһендә 20 йәшлек пассажир ҡыҙ һәләк булған. Водитель дауаханаға оҙатылған.
Һәләк булған ҡыҙ М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Педагогика институты студенты булған. Музыка һәм хореография буйынса белем биреү кафедраһында билдәләүҙәренсә, уның вафаты университет һәм тотош мәҙәниәт донъяһы өсөн ҙур юғалтыу.
Кафедра уҡытыусыһы Ирма Тагариева әйтеүенсә, ул талантлы һәм энергиялы, студенттар тормошоноң сағыу шәхесе, мәҙәни сараларҙы ойоштороуҙа әүҙем ҡатнашыусы булған.
Уның энтузиазмы, ижади ҡараштары һәм мәҙәниәткә сикһеҙ тоғролоғо тирә-яҡтағыларҙы һәр саҡ илһамландырған. Ҡыҙ университетта үткән күп һанлы сараларҙың, фестивалдәрҙең, концерттарҙың һәм ижади кисәләрҙең башланғысы һәм төп ойоштороусыһы булараҡ танылған.