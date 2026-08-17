+15 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Августа , 11:43

Акция ауырыуҙы ваҡытында асыҡларға ярҙам итә

 Башҡортостан Һаулыҡ һаҡлау министрлығы мәғлүмәттәренә ярашлы, 2026 йыл башынан "Сәләмәтлек поездары"нда 205 МХО-ла ҡатнашыусы һәм уларҙың 1706 ғаилә ағзаһы тикшеренеү үткән.

Акция ауырыуҙы ваҡытында асыҡларға ярҙам итәАкция ауырыуҙы ваҡытында асыҡларға ярҙам итә
Акция ауырыуҙы ваҡытында асыҡларға ярҙам итә

 "Сәләмәт республика - сәләмәт төбәк" акцияһы сиктәрендә күсмә бригадалар 159 550 тапҡыр ҡабул иткән һәм 42 733 тикшереү үткәргән.

Табиптар 8 218 сирҙе, шул иҫәптән 3 176 социаль әһәмиәтле ауырыуҙы тәүге тапҡыр асыҡлаған.  Ҡаты ауырыуҙарға шик табылған кешеләр өҫтәмә тикшеренеү үтергә һәм дауаланырға йүнәлтелгән.

2026 йылдың 17 авгусынан 23-нә тиклем "Сәләмәтлек" поездары маршруттары Йылайыр, Ҡыйғы, Салауат, Ҡариҙел, Миәкә, Дәүләкән, Күгәрсен, Ейәнсура һәм Өфө райондары аша үтә.

Был акция Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбиров ҡушыуы буйынса ойошторола һәм "Оҙон һәм әүҙем тормош" милли проекты сиктәрендә тормошҡа ашырыла. Ул проблеманы ваҡытында асыҡларға һәм дауалана башларға ярҙам итә.

Табиптар бушлай,  сират буйынса ҡабул итә. Иң мөһиме, үҙең менән паспорт һәм мотлаҡ медицина страховкалауы (ОМС) полисын алырға кәрәк.

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика