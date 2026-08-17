Афарин! 51 йәшендә лә бирешмәй!

Беҙҙекеләр тағы ла бейеклектә! Башҡортостан гимнасткаларының уңышлы сығыштарынан һуң, тағы бер яҡташыбыҙ үҙенең көсөн күрһәтте.
51 йәшлек билдәле көрәшсе Венер Ғәлиев («Башҡорт» ҡушаматы менән билдәле) Мәскәүҙә үткән ACA 206 турнирында сағыу еңеү яуланы. Ул 34 йәшлек бразилиялы, элекке чемпион Фелипе Фроэсты беренсе раундтың һуңғы секундында нокаутҡа ебәрҙе.
Иң ҡыҙығы — алышҡа тиклем өс аҙна ғына ҡалғас, Венер Ғәлиев өс ҡабырғаһын һындырған булған. Ул хатта ярыштан баш тартыу мөмкинлеген дә етди ҡараған.
ACA етәксеһе Магомед Бибулатов 51 йәшлек спортсының физик әҙерлеген юғары баһалап, уны уникаль спортсы тип атаған:
«Ул 51 йәш үҙенә түгел, ә башҡаларға булған кеүек алыша», — тигән ул.
Венер Ғәлиев был еңеүе менән тағы бер тапҡыр йәштең спортта кәртә түгел, ә ихтыяр көсө һәм ныҡышмаллыҡтың иң мөһиме икәнен иҫбатланы.
Башкортостан спортсыһының профессиональ кимәлдәге сағыу еңеүҙәре коллекцияһы тағы бер ҙур ҡаҙаныш менән тулыланды.