Әҙер булығыҙ! Башҡортостанда һауа торошо боҙола!

Башҡортостанда йәшәүселәрҙе Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы иҫкәртә: 17 августа республикала һауа торошоноң насарайыуы көтөлә. Башҡортостан буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы мәғлүмәттәренә ярашлы, елдең тиҙлеге 17 м/с-ҡа тиклем етеүе ихтимал.
Төндә һәм иртән автомобиль юлдарының айырым участкаларында томан көтөлә. Көндөҙ ямғыр яуған ваҡытта күреү мөмкинлеге 500–1000 метрға тиклем насарайыуы ихтимал.
Әгәр көслө ел ваҡытында урамда ҡалһағыҙ ер аҫты үткәүеленә йәки биналарҙың подъезына инеп йәшенегеҙ. Электр тапшырыу линияларынан, ағастарҙан һәм насар нығытылған конструкцияларҙан йыраҡ тороғоҙ. Автомобилдәрҙе лә улар эргәһенә ҡуймағыҙ.