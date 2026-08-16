+15 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Августа , 09:50

Әҙер булығыҙ! Башҡортостанда һауа торошо боҙола!

Республикаға насар һауа торошо килә. Һауа температураһы түбәнәйеүе һәм көслө ел сығыуы көтөлә.

Әҙер булығыҙ! Башҡортостанда һауа торошо боҙола!Әҙер булығыҙ! Башҡортостанда һауа торошо боҙола!
Әҙер булығыҙ! Башҡортостанда һауа торошо боҙола!

Башҡортостанда йәшәүселәрҙе Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы иҫкәртә: 17 августа республикала һауа торошоноң насарайыуы көтөлә. Башҡортостан буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы мәғлүмәттәренә ярашлы, елдең тиҙлеге 17 м/с-ҡа тиклем етеүе ихтимал.

Төндә һәм иртән автомобиль юлдарының айырым участкаларында томан көтөлә. Көндөҙ ямғыр яуған ваҡытта күреү мөмкинлеге 500–1000 метрға тиклем насарайыуы ихтимал.

Әгәр көслө ел ваҡытында урамда ҡалһағыҙ ер аҫты үткәүеленә йәки биналарҙың подъезына инеп йәшенегеҙ. Электр тапшырыу линияларынан, ағастарҙан һәм насар нығытылған конструкцияларҙан йыраҡ тороғоҙ. Автомобилдәрҙе лә улар эргәһенә ҡуймағыҙ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика