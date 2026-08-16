+15 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Августа , 10:00

Башҡортостанда 17 йәшлек егет бәләгә тарыған

Уның өсөн туғандары хәүефләнә. Марат Ғатауллин тураһында социаль селтәрҙәрҙә ҡурҡыныс хәбәрҙәр тарала башлаған.

Башҡортостанда 17 йәшлек егет бәләгә тарығанБашҡортостанда 17 йәшлек егет бәләгә тарыған
Башҡортостанда 17 йәшлек егет бәләгә тарыған

Иглин районының Түбәнге Ләмәҙ ауылында 17 йәшлек Марат Ғатауллин юғалған. Был хаҡта «Башҡортостан — балалар эҙләү» төбәк йәмәғәт ойошмаһы хәбәр иткән.

Үҫмер өйҙән сығып киткән һәм кире әйләнеп ҡайтмаған.

Уның билдәләре: 17–18 йәштәр тирәһе, уртаса кәүҙәле, буйы яҡынса 170–173 см, сәсе ҡыҫҡа, ҡара төҫтә, күҙҙәре көрән.

Өҫтөндә: ҡара худи һәм трико булған.

📞 Мараттың ҡайҙа икәнлеге тураһында ниндәй ҙә булһа мәғлүмәткә эйә булған кешеләрҙән 112 йәки 8-917-383-56-87 телефондарына хәбәр итеүҙәрен һорайбыҙ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика