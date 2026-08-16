Башҡортостанда 17 йәшлек егет бәләгә тарыған

Иглин районының Түбәнге Ләмәҙ ауылында 17 йәшлек Марат Ғатауллин юғалған. Был хаҡта «Башҡортостан — балалар эҙләү» төбәк йәмәғәт ойошмаһы хәбәр иткән.
Үҫмер өйҙән сығып киткән һәм кире әйләнеп ҡайтмаған.
Уның билдәләре: 17–18 йәштәр тирәһе, уртаса кәүҙәле, буйы яҡынса 170–173 см, сәсе ҡыҫҡа, ҡара төҫтә, күҙҙәре көрән.
Өҫтөндә: ҡара худи һәм трико булған.
📞 Мараттың ҡайҙа икәнлеге тураһында ниндәй ҙә булһа мәғлүмәткә эйә булған кешеләрҙән 112 йәки 8-917-383-56-87 телефондарына хәбәр итеүҙәрен һорайбыҙ.