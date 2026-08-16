Аллам һаҡлаһын! Оло йәштәгеләрҙе урлағандармы?

12 августан бирле Дәүләкәндән 83 йәшлек Ринат Зәйнулла улы һәм Рәшиҙә Абдулла ҡыҙы Фәйзуллиндарҙан бер ниндәй ҙә хәбәр юҡ. Өлкән йәштәге ир менән ҡатын аҡ төҫтәге Volkswagen Polo автомобиле менән юлға сыҡҡандан һуң хәбәрһеҙ юғалған.
👴 Ирҙең билдәләре: көрән күҙле, сал сәслә, буйы — 170 см, ябыҡ кәүҙәле.
👵 Ҡатындың билдәләре: көрән күҙле, сәсе — көрән һәм салланған, буйы — 150 см, кәүҙәһе — уртаса.
Юғалған ваҡытта ниндәй кейемдә булғандары билдәһеҙ.
📞 Оло йәштәге ир менән ҡатындың ҡайҙа икәнлеге тураһында мәғлүмәткә эйә булғандарҙан эҙләү координаторҙарына түбәндәге телефондар буйынса хәбәр итеүҙәрен һорайҙар:
8-996-100-30-58
8-987-493-13-04