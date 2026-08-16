+10 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Августа , 04:20

Аллам һаҡлаһын! Оло йәштәгеләрҙе урлағандармы?

Башҡортостанда оло йәштәге ир менән ҡатын хәбәрһеҙ юғалған.

Аллам һаҡлаһын! Оло йәштәгеләрҙе урлағандармы?Аллам һаҡлаһын! Оло йәштәгеләрҙе урлағандармы?
Аллам һаҡлаһын! Оло йәштәгеләрҙе урлағандармы?

12 августан бирле Дәүләкәндән 83 йәшлек Ринат Зәйнулла улы һәм Рәшиҙә Абдулла ҡыҙы Фәйзуллиндарҙан бер ниндәй ҙә хәбәр юҡ. Өлкән йәштәге ир менән ҡатын аҡ төҫтәге Volkswagen Polo автомобиле менән юлға сыҡҡандан һуң хәбәрһеҙ юғалған.

👴 Ирҙең билдәләре: көрән күҙле, сал сәслә, буйы — 170 см, ябыҡ кәүҙәле.

👵 Ҡатындың билдәләре: көрән күҙле, сәсе — көрән һәм салланған, буйы — 150 см, кәүҙәһе — уртаса.

Юғалған ваҡытта ниндәй кейемдә булғандары билдәһеҙ.

📞 Оло йәштәге ир менән ҡатындың ҡайҙа икәнлеге тураһында мәғлүмәткә эйә булғандарҙан эҙләү координаторҙарына түбәндәге телефондар буйынса хәбәр итеүҙәрен һорайҙар:

8-996-100-30-58
8-987-493-13-04

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика