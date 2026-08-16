+12 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Августа , 15:20

1300 литр өсөн — судҡа!

Шишмә районында тракторист предприятие иҫәбенә үҙенә яғыулыҡ алыуҙың үҙенсә ысулын тапҡан.

1300 литр өсөн — судҡа!1300 литр өсөн — судҡа!
1300 литр өсөн — судҡа!

Өс ай дауамында ул ойошманың корпоратив яғыулыҡ картаһы менән шәхси ихтыяждары өсөн дизель яғыулығы ҡойҙорған.

Майҙан июлгә тиклем 53 йәшлек ир 1300 литрҙан ашыу дизель йыйған. Уның хаҡы 100 мең һумдан ашыу тәшкил иткән.

Яғыулыҡ картаһы предприятие техникаһын заправкалау өсөн тәғәйенләнгән булған, әммә тракторист уны үҙ белдеге менән файҙаланған.

Иргә РФ Енәйәт кодексының 160-сы статьяһы 1-се өлөшө буйынса — үҙенә ышанып тапшырылған сит мөлкәтте үҙләштереүҙә ғәйепләү белдерелгән.

Ғәйепләнеүсе үҙенең ғәйебен тулыһынса таныған һәм килтерелгән зыянды ҡаплаған. Енәйәт эше хәҙер асылда ҡарау өсөн мирауай судьяға тапшырылған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика