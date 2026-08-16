1300 литр өсөн — судҡа!

Өс ай дауамында ул ойошманың корпоратив яғыулыҡ картаһы менән шәхси ихтыяждары өсөн дизель яғыулығы ҡойҙорған.
Майҙан июлгә тиклем 53 йәшлек ир 1300 литрҙан ашыу дизель йыйған. Уның хаҡы 100 мең һумдан ашыу тәшкил иткән.
Яғыулыҡ картаһы предприятие техникаһын заправкалау өсөн тәғәйенләнгән булған, әммә тракторист уны үҙ белдеге менән файҙаланған.
Иргә РФ Енәйәт кодексының 160-сы статьяһы 1-се өлөшө буйынса — үҙенә ышанып тапшырылған сит мөлкәтте үҙләштереүҙә ғәйепләү белдерелгән.
Ғәйепләнеүсе үҙенең ғәйебен тулыһынса таныған һәм килтерелгән зыянды ҡаплаған. Енәйәт эше хәҙер асылда ҡарау өсөн мирауай судьяға тапшырылған.