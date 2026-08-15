Юлдар ялтырап ятһын!

Был Магнитогорск — Ира трассаһындағы юл Сибай менән Баймаҡ ҡалалары араһында ята.
Әлеге трасса Рәсәй өсөн әһәмиәткә эйә юлдарҙың береһе иҫәпләнә. Ул Сибайҙы Баймаҡ, Йылайыр, Ейәнсура, Күгәрсен, Көйөргәҙе райондары менән тоташтыра, шулай уҡ Башҡортостан менән Силәбе өлкәһе араһындағы транспорт хәрәкәте өсөн мөһим.
Әлбиттә, туристар ҙа ошо юлдан йөрөй, республикабыҙҙың гүзәл урындарына килә.
Әйткәндәй, быйыл «Тормош өсөн инфраструктура» милли проекты буйынса 200 саҡрымдан ашыу юлды, 1800 погон метр күперҙе норматив хәлгә килтереү күҙаллана.