+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Августа , 04:00

Юлдар ялтырап ятһын!

Башҡортостандың Баймаҡ районында "Тормош өсөн инфраструктура" милли проекты буйынса 6,8 саҡрым юл ремонтланған.

Юлдар ялтырап ятһын!Юлдар ялтырап ятһын!
Юлдар ялтырап ятһын!
Был Магнитогорск — Ира трассаһындағы юл Сибай менән Баймаҡ ҡалалары араһында ята.
Әлеге трасса Рәсәй өсөн әһәмиәткә эйә юлдарҙың береһе иҫәпләнә. Ул Сибайҙы Баймаҡ, Йылайыр, Ейәнсура, Күгәрсен, Көйөргәҙе райондары менән тоташтыра, шулай уҡ Башҡортостан менән Силәбе өлкәһе араһындағы транспорт хәрәкәте өсөн мөһим.
Әлбиттә, туристар ҙа ошо юлдан йөрөй, республикабыҙҙың гүзәл урындарына килә.

Әйткәндәй, быйыл «Тормош өсөн инфраструктура» милли проекты буйынса 200 саҡрымдан ашыу юлды, 1800 погон метр күперҙе норматив хәлгә килтереү күҙаллана.
 
Фото: Минтранс РБ, Контента | Инфоповод
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика