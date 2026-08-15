Яугирҙар - иғтибар үҙәгендә

Сессияның махсус бүлегендә эшҡыуарлыҡта үҙ урынын тапҡан яу ветерандарының сығыштары яңғыраны. Иглин районынан йылҡы үрсетеүсе Ришат Фәүзитдинов, сәскә магазины асҡан Күмертау ҡалаһынан Михаил Васко һәм Илештән икмәк бешереү цехы асҡан Рәзиф Бикәев уңыштары менән уртаҡлашты. Рәзиф Бикәев үҙ сығышында эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнергә теләгән яу ветерандары өсөн республикала бөтә уңайлы шарттар булдырылыуын, һәр яҡлап ярҙам күрһәтелеүен билдәләне. Уңышлы эшҡыуар булараҡ, ул районға гуманитар колонналар ойоштороуҙа ла ярҙам итә.
- Беренсе консультациянан башлап Ватанды яҡлаусылар фонды миңә кәңәш бирҙе, мөмкин булған ярҙам саралары тураһында һөйләне. АСПК программаһы буйынса ярҙам алдым. Район бизнес-шерифы продукция сертификациялау льготаларын тәьмин итте. Һуңғы ваҡытта, социаль контракт сараһы етештереүҙе киңәйтеү мөмкинлеге бирҙе, — тип уртаҡлашты ветеран.
Ҡатнашыусылар тылдағы бизнестың еңеүгә индергән өлөшөнә айырым иғтибар бирҙе. Һаҡселтәр үреүсе, дрондар йыйыусы, гуманитар ярҙам ташыусы, батырҙар ғаиләләре өсөн байрамдар ойоштороусы эшҡыуарҙар Башҡортостанда бизнестың ысын терәк-таяныс системаһына әүерелеүен раҫлай.
Башҡортостандың Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры Ольга Кабанова МХО-ла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам күрһәтеүҙең төбәк системаһы тураһында сығыш яһаны. Башҡортостанда Эшҡыуарҙарҙың хоҡуҡтарын яҡлау буйынса вәкил Ирина Абрамова яңы ҡатнашыусыларға адреслы хоҡуҡи ярҙам күрһәтеү мәсьәләләрен айырып билдәләне.
Сарала шулай уҡ "Ватанды һаҡлаусы атаһы" йәмәғәт миҙалын һәм Рәсәй халыҡтары ассамблеяһының Почет грамотаһын тапшырҙылар.