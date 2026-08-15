+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Августа , 17:38

Йәшәһен ауыл футболы!

Бөгөн Учалы районының Сораман ауылы янындағы ялан шаулап-гөрләне: йәшел сиҙәмдән алып, зәңгәр күккә тиклем һауа, гүйә йәшлек дәртенән, сәменән, шатлыҡтан зыңғырлап торҙо. Ябай ауыл егеттәрен һәм ҡыҙҙарын, футболға ғашиҡ йәндәрҙе, “Тиләү кубогы-2026” - мини-футбол буйынса турнир бергә тупланы, берләштерҙе, дуҫлаштырҙы.  

Йәшәһен ауыл футболы!Йәшәһен ауыл футболы!
Йәшәһен ауыл футболы!

Быйыл дүртенсе тапҡыр уҙғарылған ярыш махсус хәрби операцияла батырҙарса һәләк булған яҡташтар иҫтәлегенә бағышланды. Өс майҙанда 12 ир-егеттәр һәм 6 ҡатын-ҡыҙҙар командалары еңеүгә ынтылып, бер-береһенә ҡаршы сыҡты, ләкин асылда иһә үҙ-ара көс-ҡеүәт, ҡыуаныс менән бүлеште, һәр кеме йән рәхәте, кинәнес алды, ҡыуанысҡа тулды. Көндөң үткәне лә һиҙелмәй, турнирға йомғаҡ яһар мәл еткәс, уйындар бөттөләме ни, тип аптырап та ҡалынды.

Ҡайнар энергия бөркөгән, ярһыу йөрәкле, ҡыйыу футболсылар "һә" тигәнсе теҙелде. Спорт, дуҫлыҡ, йәшлек байрамын ойоштороусыларҙың төп “генераторы”, ауыл депутаты Илһам Хәйруллин, барығыҙ ҙа ашап алдығыҙмы, тип һорағас, футболсылар бер тауыштан: “Эйе!” – тип һөрәнләне.

- Уйнап туйҙығыҙмы?

- Эйе!

- Тағы ла киләһегеҙме?

- Эйе!

Ошо күңелле нотала еңеүселәрҙең исемдәре яңғыраны:

“Иң шәп уйынсы”лар – Лиана Мырҙаҡаева менән Рөстәм Абыҙбаев,

“Иң шәп ҡапҡасы”лар – Ольга Свиридова менән Илнар Хәлилов,

“Иң шәп һаҡсы”лар – Гүзәлиә Йәһүҙина менән Рәзиф Динисламов,

“Иң шәп һөжүм итеүсе”ләр – Елена Сәғәҙиева менән Айҙар Ибраһимов,

“Иң шәп ассистент” – Рафиҡ Ишмөхәмәтов,

“Иң йәш уйынсы” – Айназ Ғәйфуллин.

“Элита-1”һәм Килмәк ауылы командалары еңеүсе кубоктарын һәм аҡсалата приздарҙы яуланы. Әйткәндәй, килмәктәр өсөнсө йыл рәттән 1-се урынды ала. Пьедесталдың икенсе баҫҡысына “Элита-2” һәм Илсе футболсылары күтәрелде. Ҡолош ауылы ҡатын-ҡыҙҙары һәм Озерный ир-егеттәре - бронза призерҙар. “Микс” һәм Учалы ауылы командалары дүртенсе урын менән хушһынды.

Сораман ҡыҙҙары командаһы - тамашасылар һөйөүенә һәм татлы приздарға лайыҡ булды!

Ярышсыларҙы тәмле аш-һыу менән һыйлаған апайҙарға иң ҡайнар алҡыштар, рәхмәт һүҙҙәре яуҙы. Шәп сараны ойоштороусыларға, ауыл халҡына рәхмәттәр белдерелде. Иртәнән кискәсә барған ярыш тамамланғас, ялан, хатта етемһерәп ҡалғандай тойолдо. Ләкин спорт һөйөүсе сорамандар уға оҙаҡ һағышланырға ирек бирмәҫ. Быйылдың киләһе йылы бар, киләсәктә бирешергә самаламайҙар!  

Фото: автор һәм Регина Ғатауллина.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика