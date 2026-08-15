Йәшәһен ауыл футболы!

Быйыл дүртенсе тапҡыр уҙғарылған ярыш махсус хәрби операцияла батырҙарса һәләк булған яҡташтар иҫтәлегенә бағышланды. Өс майҙанда 12 ир-егеттәр һәм 6 ҡатын-ҡыҙҙар командалары еңеүгә ынтылып, бер-береһенә ҡаршы сыҡты, ләкин асылда иһә үҙ-ара көс-ҡеүәт, ҡыуаныс менән бүлеште, һәр кеме йән рәхәте, кинәнес алды, ҡыуанысҡа тулды. Көндөң үткәне лә һиҙелмәй, турнирға йомғаҡ яһар мәл еткәс, уйындар бөттөләме ни, тип аптырап та ҡалынды.
Ҡайнар энергия бөркөгән, ярһыу йөрәкле, ҡыйыу футболсылар "һә" тигәнсе теҙелде. Спорт, дуҫлыҡ, йәшлек байрамын ойоштороусыларҙың төп “генераторы”, ауыл депутаты Илһам Хәйруллин, барығыҙ ҙа ашап алдығыҙмы, тип һорағас, футболсылар бер тауыштан: “Эйе!” – тип һөрәнләне.
- Уйнап туйҙығыҙмы?
- Эйе!
- Тағы ла киләһегеҙме?
- Эйе!
Ошо күңелле нотала еңеүселәрҙең исемдәре яңғыраны:
“Иң шәп уйынсы”лар – Лиана Мырҙаҡаева менән Рөстәм Абыҙбаев,
“Иң шәп ҡапҡасы”лар – Ольга Свиридова менән Илнар Хәлилов,
“Иң шәп һаҡсы”лар – Гүзәлиә Йәһүҙина менән Рәзиф Динисламов,
“Иң шәп һөжүм итеүсе”ләр – Елена Сәғәҙиева менән Айҙар Ибраһимов,
“Иң шәп ассистент” – Рафиҡ Ишмөхәмәтов,
“Иң йәш уйынсы” – Айназ Ғәйфуллин.
“Элита-1”һәм Килмәк ауылы командалары еңеүсе кубоктарын һәм аҡсалата приздарҙы яуланы. Әйткәндәй, килмәктәр өсөнсө йыл рәттән 1-се урынды ала. Пьедесталдың икенсе баҫҡысына “Элита-2” һәм Илсе футболсылары күтәрелде. Ҡолош ауылы ҡатын-ҡыҙҙары һәм Озерный ир-егеттәре - бронза призерҙар. “Микс” һәм Учалы ауылы командалары дүртенсе урын менән хушһынды.
Сораман ҡыҙҙары командаһы - тамашасылар һөйөүенә һәм татлы приздарға лайыҡ булды!
Ярышсыларҙы тәмле аш-һыу менән һыйлаған апайҙарға иң ҡайнар алҡыштар, рәхмәт һүҙҙәре яуҙы. Шәп сараны ойоштороусыларға, ауыл халҡына рәхмәттәр белдерелде. Иртәнән кискәсә барған ярыш тамамланғас, ялан, хатта етемһерәп ҡалғандай тойолдо. Ләкин спорт һөйөүсе сорамандар уға оҙаҡ һағышланырға ирек бирмәҫ. Быйылдың киләһе йылы бар, киләсәктә бирешергә самаламайҙар!
Фото: автор һәм Регина Ғатауллина.