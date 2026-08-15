+14 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Августа , 06:20

Волга буйы ҡалаларына ракета һөжүме

Иртә таңдан Һамар һәм Пенза өлкәләренә ракета һөжүмдәре булған.

Волга буйы ҡалаларына ракета һөжүмеВолга буйы ҡалаларына ракета һөжүме
Волга буйы ҡалаларына ракета һөжүме

 

Һамар өлкәһенә күпләп ракета һөжүменән һуң ҡалала оператив штаб ойошторолған. Ҡаланың сәнәғәт инфраструктураһына өлөшләтә зыян килгән.

Һамарҙың мэры Иван Носков әйтеүенсә, һауа һөжүменән һаҡланыу көстәре төбәккә һөжүм иткән Украинаның ракеталарын кире ҡаҡҡан. Ул үҙенең ваҡиға урынында булыуын һәм шунда оператив штаб эшләй башлауын хәбәр иткән. Шулай уҡ зыян күреүселәргә медицина ярҙамы күрһәтелгәнен белдергән.

Пенза өлкәһе губернаторы Олег Мельниченко ла төбәккә ракета һөжүменең кире ҡағылыуын хәбәр иткән. Ул халыҡтың именлеген тәьмин иткән хәрбиҙәргә рәхмәт белдергән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика