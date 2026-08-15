Волга буйы ҡалаларына ракета һөжүме

Һамар өлкәһенә күпләп ракета һөжүменән һуң ҡалала оператив штаб ойошторолған. Ҡаланың сәнәғәт инфраструктураһына өлөшләтә зыян килгән.
Һамарҙың мэры Иван Носков әйтеүенсә, һауа һөжүменән һаҡланыу көстәре төбәккә һөжүм иткән Украинаның ракеталарын кире ҡаҡҡан. Ул үҙенең ваҡиға урынында булыуын һәм шунда оператив штаб эшләй башлауын хәбәр иткән. Шулай уҡ зыян күреүселәргә медицина ярҙамы күрһәтелгәнен белдергән.
Пенза өлкәһе губернаторы Олег Мельниченко ла төбәккә ракета һөжүменең кире ҡағылыуын хәбәр иткән. Ул халыҡтың именлеген тәьмин иткән хәрбиҙәргә рәхмәт белдергән.