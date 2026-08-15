Шок!Бер шешә — ике ҡорбан!

Хәҙер уларҙың икеһе лә һаҡ аҫтына алынған. Был хаҡта 15 августа Башҡортостан Эске эштәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итте.
Һөжүм иртән булған. Райондың 18 һәм 22 йәшлек ике егете ирле-ҡатынлы пар менән низағҡа ингән һәм бәхәс барышында уларҙың икеһен дә туҡмаған.
35 йәшлек ирҙең, фаразы буйынса, быяла шешә ярсыҡтарынан уның тәне яраланған. Ул дауаханаға оҙатылған. Ҡатыны ла зыян күргән.
Миәкә районы полиция хеҙмәткәрҙәре ике шикләнеүсене лә тотҡан. Тәфтишселәр хулиганлыҡ статьяһы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатҡан. Суд ҡулға алынғандарҙы һаҡ аҫтына ебәргән.