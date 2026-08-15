+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Августа , 12:15

Шок!Бер шешә — ике ҡорбан!

Ҡырғыҙ-Миәкә ауылында ике йәш егет кафе янында ирле-ҡатынынлыға ватыҡ шешә менән һөжүм иткән.

Шок!Бер шешә — ике ҡорбан!Шок!Бер шешә — ике ҡорбан!
Шок!Бер шешә — ике ҡорбан!

Хәҙер уларҙың икеһе лә һаҡ аҫтына алынған. Был хаҡта 15 августа Башҡортостан Эске эштәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итте.

Һөжүм иртән булған. Райондың 18 һәм 22 йәшлек ике егете ирле-ҡатынлы пар менән низағҡа ингән һәм бәхәс барышында уларҙың икеһен дә туҡмаған.

35 йәшлек ирҙең, фаразы буйынса, быяла шешә ярсыҡтарынан уның тәне яраланған. Ул дауаханаға оҙатылған. Ҡатыны ла зыян күргән.

Миәкә районы полиция хеҙмәткәрҙәре ике шикләнеүсене лә тотҡан. Тәфтишселәр хулиганлыҡ статьяһы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатҡан. Суд ҡулға алынғандарҙы һаҡ аҫтына ебәргән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика