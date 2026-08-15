Металлургия һәм тау сәнәғәтенең еңеү иҡтисадына йоғонтоһо

"Стратегик ресурстар һәм еңеү иҡтисады: металлургия һәм тау-байыҡтырыу роле" тип аталған түңәрәк өҫтәлдә ҡатнашыусылар Башҡортостандың металлургия һәм тау тармаҡтарының төп үҫешен, предприятиелар өсөн технологик үҫеш мәсьәләләрен, кадрҙар әҙерләүҙе, республиканың сәнәғәт потенциалын нығытыуҙы тикшерҙе.
- Металлургия һәм тау эштәре Башҡортостан иҡтисады өсөн стратегик әһәмиәткә эйә. Бөгөн предприятиелар өсөн технологик үҫеш, етештереү һөҙөмтәлелеген күтәреү, тармаҡты квалификациялы белгестәр менән тәьмин итеү мөмкинлектәрен бер үк ваҡытта хәл итеү мөһим. Бының өсөн Хөкүмәттең, бизнестың, белем биреүҙең, профессиональ йәмәғәтселектең мөмкинлектәрен берләштерергә кәрәк. Бөгөнгө һөйләшеү барышында эшләнгән тәҡдимдәр республиканың тау комплексын үҫтереү буйынса артабанғы эшендә ихтыяж менән файҙаланасаҡ, тип ышанам, — тип билдәләне Башҡортостандың Сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Валерий Ғәлиев.
Фекер алышыуҙа дәүләт органдары, сәнәғәт һәм тау компаниялары вәкилдәре, тармаҡ белгестәре, Урал металлургия тау форумын ойоштороусылар ҡатнашты. Сара барышында Урал металлургия тау форумы секциялары эшенә нигеҙләнгән тәҡдимдәр һәм резолюция тәҡдим ителде.
Шулай уҡ Башҡортостан егете, Рәсәй тау мәғарифына нигеҙ һалыусыларҙың береһе Исмәғил Тасимовтың исемен мәңгеләштереү буйынса ла һүҙ ҡуҙғалтылды.
Түңәрәк өҫтәл һөҙөмтәһендә металлургия һәм тау эштәрен артабан үҫтереүҙе, тармаҡты кадрҙар менән тәьмин итеүҙе, предприятиелар, профессиональ берләшмә һәм дәүләт органдары араһындағы хеҙмәттәшлекте нығытыу буйынса тәҡдимдәр әҙерләнде.