Инвестһабантуйҙан һалдаттарға ярҙам оҙатылды

Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйының икенсе көнөндә абруйлы ҡунаҡтар форумдың Креатив аллеяһы менән танышты. БР Премьер-министры Андрей Назаров ҡунаҡтарға — Стратегик башланғыстар агентлығы генераль директоры Светлана Чупшева, «Берҙәм Рәсәй» партияһының Үҙәк башҡарма комитеты етәксеһе, Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Александр Сидякин һәм башҡаларға аллея майҙанын күрһәтте.
- Беҙҙең форум илдең төп эшлекле сараларының береһе булып тора. Быйыл уның төп темаһы - "Еңеү иҡтисады". Ошо берләштереүсе идея беҙҙең өҫтөнлөктәрҙе билдәләй: импортты алмаштырыу, технологик суверенитетты нығытыу һәм яңы үҫеш йүнәлештәрен билдәләү. Был беҙҙең иҡтисади үҫешкә тоғролоҡто һәм Еңеүебеҙгә ныҡлы нигеҙ һалыуҙы сағылдыра. "Еңеү иҡтисады йөҙҙәрҙә" тематик аллеяһы махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың төбәк иҡтисадына индергән өлөшөн, ярҙамын асыҡ күрһәтә, - тип комментарий бирҙе Андрей Назаров.
Был экспозицияла 30 йөҙ — ысын бизнестың ил алдында яуаплылыҡ тойғоһо булған ерҙә башланыуын иҫбатлаған Сибай эшҡыуарҙарының 30 тарихы урын алған. Ул кешеләр — сәнәғәтселәр, фермерҙар, хеҙмәтләндереүҙең компаниялары һәм етештереү объекттары хужалары — фронт һыҙығында ғына түгел, ә үҙҙәренең оҫтаханаларында, офистарында ышаныслы тыл булдырҙы.
Артабан ҡунаҡтар "Бизнес тыл" махсус хәрби операцияға булышлыҡ итеү үҙәгендә булды, һалдаттарға гуманитар колонна ебәреүҙә ҡатнашты.
- Башҡортостан етәкселеге исеменән беҙҙең һалдаттарға ярҙам иткән, гуманитар колонналар ойошторған, ебәргән һәм тапшырған һәр кемгә рәхмәт белдерәм. Сибайҙар 183-сө республика колоннаһы составында ебәреләсәк 23-сө гуманитар колоннаны тупланы. Дөйөм алғанда, был - 4,5 миллиард һумлыҡ 21 мең тонна йөк. Һәм, әлбиттә, Башҡортостан бының менән генә туҡтап ҡалмаясаҡ. Махсус хәрби операция дауам иткән арала барлыҡ ватандаштарыбыҙ һалдаттарыбыҙ менән бергә, Еңеүебеҙ өсөн ҡулдарынан килгәндең барыһын да эшләй. Бигерәк тә яу яланында иңгә-иң терәп торған Сибайҙарға - 600 МХО һалдатына рәхмәт әйткем килә. Һеҙҙе Еңеү менән, иҫән-һау ҡайтыуығыҙҙы көтөп ҡалабыҙ! - тип Андрей Назаров яҡташтарына мөрәжәғәт итте.