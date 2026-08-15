+14 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Августа , 06:20

Беларусь Республикаһының рәсми делегацияһы - Башҡортостанда

Сәфәр ике республика предприятиелары араһында сәнәғәт хеҙмәттәшлеген нығытыу, махсус иҡтисади биләмәләр менән идара итеү тәжрибәһе менән уртаҡлашыу, берлектәге үҫеш өсөн яңы йүнәлештәрҙе билдәләү маҡсатында ойошторолдо.  

Беларусь Республикаһының рәсми делегацияһы - БашҡортостандаБеларусь Республикаһының рәсми делегацияһы - Башҡортостанда
Беларусь Республикаһының рәсми делегацияһы - Башҡортостанда

– Белоруссия – күптәнге һәм ышаныслы партнерыбыҙ. 2026 йылдың ғинуарынан июненә тиклем республиканың тышҡы сауҙа әйләнешендә уның өлөшө 6,1 процент тәшкил итте, ә экспорт күләме былтырғы ошо уҡ осор менән сағыштырғанда 4,9 процентҡа артты. Бигерәк тә туҡыма һәм аяҡ кейеме – 3 тапҡырға, машиналар эшләү продукцияһында – 27,6 процентҡа, минераль продукцияла – 14,3 процентҡа үҫеш күҙәтелә. Бындай сәфәрҙәр аныҡ проекттар буйынса йәнле хеҙмәттәшлек булып тора. Беҙ Белорус энергетика секторын трансформаторҙар менән тәьмин итеү, медицина ҡорамалдары һәм электр транспорты өсөн компоненттар етештереүҙә хеҙмәттәшлек итеү, ойошмаларҙың ихтыяждарын ҡәнәғәтләндерерлек кадрҙар әҙерләү тураһында һөйләшеү алып барабыҙ, — тине Башҡортостан Республикаһының Тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министры Маргарита Болычева, визиттың әһәмиәтен аңлатып.

"Минск" ирекле иҡтисад зонаһы идаралығы вәкилдәре делегацияһы "Башҡортостан Республикаһын үҫтереү корпорацияһы" етәкселеге менән бер нисә осрашыу үткәрҙе һәм «АЛГА» махсус иҡтисади зонаһында, "Өфө" индустриаль паркында, уның резиденттары — "Россильбер", "Амкодор- Ағиҙел", "Добрый картон", "ПромЦентр" индустриаль парк һәм башҡа объекттар менән танышты. Ҡунаҡтар шулай уҡ «Зубово» технопаркында, Евразия фәнни-белем биреү үҙәгенең вуз-ара студент кампусында, «Медстальконструкция» асыҡ акционерҙар йәмғиәтендә, «Өфө трансформатор заводы»нда, «Өфө трамвай-троллейбус заводы» асыҡ акционерҙар йәмғиәтенең етештереү объекттарында булды.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика