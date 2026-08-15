+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Августа , 04:20

Башҡортостанда ял көндәрендә һауа торошо нисек була?

Башгидрометүҙәк синоптиктары Башҡортостанда 15 һәм 16 августа һауа торошо ниндәй булырын хәбәр итте.

Башҡортостанда ял көндәрендә һауа торошо нисек була?Башҡортостанда ял көндәрендә һауа торошо нисек була?
Башҡортостанда ял көндәрендә һауа торошо нисек була?

Бөгөн, 15 августа, төндә урыны менән, көндөҙ республиканың күпселек райондарында ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар көтөлә. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан, уртаса тиҙлектә иҫәсәк, көндөҙ урыны менән көсәйеүе ихтимал. 🌧️

🌡️ Төндә һауа температураһы +5…+10°, көндөҙ +15…+20° була.

Иртәгә, 16 августа, ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар, урыны менән йәшен йәшнәүе көтөлә. Ел көнбайыштан, уртаса тиҙлектә иҫәсәк, көндөҙ урыны менән көсәйеүе ихтимал.

🌡️ Төндә +4…+9°, көндөҙ +13…+18° буласаҡ.

☔ Ял көндәрендә йылы кейем һәм ҡулсатырҙы онотмағыҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика