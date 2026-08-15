Башҡортостанда ял көндәрендә һауа торошо нисек була?

Бөгөн, 15 августа, төндә урыны менән, көндөҙ республиканың күпселек райондарында ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар көтөлә. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан, уртаса тиҙлектә иҫәсәк, көндөҙ урыны менән көсәйеүе ихтимал. 🌧️
🌡️ Төндә һауа температураһы +5…+10°, көндөҙ +15…+20° була.
Иртәгә, 16 августа, ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар, урыны менән йәшен йәшнәүе көтөлә. Ел көнбайыштан, уртаса тиҙлектә иҫәсәк, көндөҙ урыны менән көсәйеүе ихтимал.
🌡️ Төндә +4…+9°, көндөҙ +13…+18° буласаҡ.
☔ Ял көндәрендә йылы кейем һәм ҡулсатырҙы онотмағыҙ!