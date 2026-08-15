+14 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Августа , 05:16

Башҡортостан һәм Төркиә мөнәсәбәте нығына

Төркиәнең рәсми эшҡыуарлыҡ делегацияһы Рәсәй эшлеклеләр даирһе вәкилдәре менән бер рәттән "Урал аръяғы" VIII Бөтә Рәсәй Инвестһабантуйының эшлекле программаһы сиктәрендә уҙғарылған «Рәсәй һәм Төркиә араһындағы сауҙа-иҡтисади бәйләнештәрҙе үҫтереүҙә сәнәғәт һәм эшҡыуарлыҡ берләшмәләренең роле» тип аталған ултырышта ҡатнашты.  

Башҡортостан һәм Төркиә мөнәсәбәте нығынаБашҡортостан һәм Төркиә мөнәсәбәте нығына
Башҡортостан һәм Төркиә мөнәсәбәте нығына

Сара ике яҡлы партнерлыҡты киңәйтеүгә, тәжрибә уртаҡлашыуға майҙансыҡ булдырҙы.

– Төркиә – беҙҙең стратегик партнер, быны һандар ҙа раҫлай. 2026 йылдың ғинуар- майҙа республиканың тышҡы сауҙа әйләнешендә уның өлөшө 14,7 процент тәшкил итте. Беренсе кварталда Төркиәгә файҙалы ҡаҙылмалар экспорты - 3,25 тапҡырға, машиналар эшләү экспорты 1,4 тапҡырға артҡан, ағас һәм целлюлоза-ҡағыҙ продукцияһы оҙатыу тергеҙелгән. Бындай осрашыуҙар беҙгә сауҙаны арттырырға ярҙам итеп кенә ҡалмай, етештереүселәребеҙ өсөн яңы мөмкинлектәр аса. Был килешеүҙәр Башҡортостандың ышаныслы партнер булараҡ имиджын нығытыр, берлектәге яңы проекттарға этәргес бирер, тип ышанам, - тип билдәләне Башҡортостандың Тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министры Маргарита Болычева.

Осрашыуҙан һуң яҡтар системалы эште дауам итергә: яңы эшлекле миссиялар ойошторорға, ауыл хужалығы, машиналар эшләү, аҙыҡ-түлек сәнәғәте бәйләнештәрен киңәйтергә, республиканың импорт-алмаштырыу проекттарына Төркиә инвестицияларын әүҙемерәк йәлеп итергә килеште. Ойоштороусылар бындай ултырыштарҙы даими үткәрергә, оҙайлы партнерлыҡты нығытыу өсөн диалогҡа тейешле союздарҙы һәм федераль эксперттарҙы йәлеп итергә ниәтләй.

 

 

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика