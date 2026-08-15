Башҡортостан һәм Төркиә мөнәсәбәте нығына

Сара ике яҡлы партнерлыҡты киңәйтеүгә, тәжрибә уртаҡлашыуға майҙансыҡ булдырҙы.
– Төркиә – беҙҙең стратегик партнер, быны һандар ҙа раҫлай. 2026 йылдың ғинуар- майҙа республиканың тышҡы сауҙа әйләнешендә уның өлөшө 14,7 процент тәшкил итте. Беренсе кварталда Төркиәгә файҙалы ҡаҙылмалар экспорты - 3,25 тапҡырға, машиналар эшләү экспорты 1,4 тапҡырға артҡан, ағас һәм целлюлоза-ҡағыҙ продукцияһы оҙатыу тергеҙелгән. Бындай осрашыуҙар беҙгә сауҙаны арттырырға ярҙам итеп кенә ҡалмай, етештереүселәребеҙ өсөн яңы мөмкинлектәр аса. Был килешеүҙәр Башҡортостандың ышаныслы партнер булараҡ имиджын нығытыр, берлектәге яңы проекттарға этәргес бирер, тип ышанам, - тип билдәләне Башҡортостандың Тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министры Маргарита Болычева.
Осрашыуҙан һуң яҡтар системалы эште дауам итергә: яңы эшлекле миссиялар ойошторорға, ауыл хужалығы, машиналар эшләү, аҙыҡ-түлек сәнәғәте бәйләнештәрен киңәйтергә, республиканың импорт-алмаштырыу проекттарына Төркиә инвестицияларын әүҙемерәк йәлеп итергә килеште. Ойоштороусылар бындай ултырыштарҙы даими үткәрергә, оҙайлы партнерлыҡты нығытыу өсөн диалогҡа тейешле союздарҙы һәм федераль эксперттарҙы йәлеп итергә ниәтләй.