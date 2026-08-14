Йәйҙең һуңғы аҙналарында һауа торошо боҙола

Бөгөн, 14 августа, Башҡортостанда урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар яуыуы көтөлә. Республиканың көньяҡ-көнсығышында яуым-төшөм әллә ни көтөлмәй. Ҡайһы бер райондарҙа күк күкрәп, йәшен йәшнәүе ихтимал. Ел төньяҡ-көнбайыштан, уртаса тиҙлектә иҫәсәк, көндөҙ ҡайһы бер райондарҙа көслө була.
Һауа температураһы көндөҙ +18…+23°, ә көньяҡ-көнсығышта +28° тиклем күтәреләсәк.
⛈️ 15 августа, төндә ҡайһы бер райондарҙа, ә көндөҙ республиканың бөтә биләмәһендә ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар һәм йәшен көтөлә. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан иҫәсәк, көндөҙ урыны менән көслө.
Һауа температураһы төндә +5…+10°, көндөҙ ни бары +15…+20° самаһы буласаҡ.