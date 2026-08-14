+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 03:35

Йәйҙең һуңғы аҙналарында һауа торошо боҙола

Башҡортостан гидрометеорология үҙәге синоптиктары көн торошона фараз яһаны.

Йәйҙең һуңғы аҙналарында һауа торошо боҙолаЙәйҙең һуңғы аҙналарында һауа торошо боҙола
Йәйҙең һуңғы аҙналарында һауа торошо боҙола

Бөгөн, 14 августа, Башҡортостанда урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар яуыуы көтөлә. Республиканың көньяҡ-көнсығышында яуым-төшөм әллә ни көтөлмәй. Ҡайһы бер райондарҙа күк күкрәп, йәшен йәшнәүе ихтимал. Ел төньяҡ-көнбайыштан, уртаса тиҙлектә иҫәсәк, көндөҙ ҡайһы бер райондарҙа көслө була.

Һауа температураһы көндөҙ +18…+23°, ә көньяҡ-көнсығышта +28° тиклем күтәреләсәк.

⛈️ 15 августа, төндә ҡайһы бер райондарҙа, ә көндөҙ республиканың бөтә биләмәһендә ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар һәм йәшен көтөлә. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан иҫәсәк, көндөҙ урыны менән көслө.

Һауа температураһы төндә +5…+10°, көндөҙ ни бары +15…+20° самаһы буласаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика