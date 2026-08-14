"Урал батыр" бренды һәм туризм

+13 °С
Дождь
– Әле беҙ "Урал-Батыр" эпосына йәмәғәтселектең ҡыҙыҡһыныуын туристик проекттарға бәйле итеп күрәбеҙ — маршрут селтәрҙәрен үҫтереүҙе, сувенир продукцияһын булдырыуҙы,
гастрономик башланғыстарҙы башлап ебәреүҙе. Бөгөн бында бөтә төп ҡатнашыусылар — эшҡыуарҙар, муниципалитеттар, эксперттар, граждандар ойошмалары йыйылған. Туризм
йәмәғәтселеге инде эпосты пропагандалауҙа ҡатнаша, һәм киләһе бер-ике йыл эсендә беҙ был тырышлыҡты һиҙелерлек көсәйтергә тейешбеҙ. Беҙҙең маҡсат - ҡунаҡтарҙы йәлеп
итерлек һәм урындағы бизнес өсөн яңы мөмкинлектәр асырлыҡ был мәҙәни мираҫты тулы хоҡуҡлы, йәшәүгә һәләтле брендҡа әйләндереү, - тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Башҡортостандың
Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.
Сессия барышында әле тормошҡа ашырыу өсөн әҙерләнгән проекттар иғлан ителде. Рус география йәмғиәтенең Башҡорт төбәк бүлексәһе директоры урынбаҫары Артур Әлибәков
"Урал-батыр эпосы эҙҙәре буйлап" проекты сиктәрендә төбәк турын башлау башланғысын билдәләне. Белорет районы хакимиәте башлығы Азат Хәкимов муниципалитет тарафынан
эшләнгән, Урал-батырҙың батырлыҡтары менән бәйле төп урындарҙы тоташтырған экскурсия маршруты менән таныштырҙы.
Һуңғы ун йылда «Китап» нәшриәте эпостың биш телдә ун биш төрлө баҫмаһын сығарған, ә «AY YOLA» төркөмөнөң популярлығы арҡаһында был китаптарға ҡыҙыҡһыныу өс тапҡырға
артҡан. Реставратор Михаил Кумпан "Урал-батыр:ың киске ашы" кулинар концепцияһын тәҡдим итте: "Ул төбәккә килеүселәргә милли аш-һыу аша эпос атмосфераһы менән танышырға
мөмкинлек бирәсәк," - тине.
Эшҡыуарлыҡ йәмәғәтселеге тарафынан да идеялар тәҡдим ителде. Улар араһында Урал батырҙың берҙәм танырлыҡ образын булдырыу өсөн рәссамдәр конкурсы ойошторорға, һәм уны
бөтә республика буйлап урынлаштырырға, тигән тәҡдим дә булды.