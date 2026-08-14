+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 07:00

Туризм тармағына ҙур иғтибар бүленәсәк

"Урал аръяғы" 8-се Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйының бизнес-программаһы сиктәрендә туризм өлкәһендә биш килешеүгә ҡул ҡуйыу планлаштырыла. Дөйөм инвестиция күләме 25 миллиард һумдан ашыу буласаҡ.  

Туризм тармағына ҙур иғтибар бүленәсәкТуризм тармағына ҙур иғтибар бүленәсәк
Туризм тармағына ҙур иғтибар бүленәсәк
- Был килешеүҙәр республикабыҙҙың туристик инфраструктураһын үҫтереүҙә әһәмиәтле аҙым булып тора. Был проекттарҙы тормошҡа ашырыу туристар һанын арттырыр, төбәк 
иҡтисадына ыңғай йоғонто яһар, тип ышанам, - ти Башҡортостандың эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.
Өҫтөнлөклө инвестиция проекттары өсөн инвестицияларҙы яҡлау һәм булышлыҡ итеү буйынса Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте менән «Тауҙар тыны» инвестиция компанияһы 
араһында өс ҙур килешеү төҙөләсәк; улар араһында Салауат районында «ТЫН тау» курорт ҡунаҡханаһын, «Урал ынйыһы» күп функциялы курорты, ат спорты объекты булған 
«Йүрүҙән рухы» экомәҙәни үҙәге булдырыу буйынса проекттар бар.
Бынан тыш, Башҡортостандың Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығы аша Бөрйән районында «Узян Тур» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте һәм Шишмә районында «Ҡарағай» туристик
 комплексын төҙөү өсөн «Вектор» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте менән килешеүҙәр төҙөләсәк.


Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика