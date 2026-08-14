Туризм тармағына ҙур иғтибар бүленәсәк

+20 °С
Облачно
- Был килешеүҙәр республикабыҙҙың туристик инфраструктураһын үҫтереүҙә әһәмиәтле аҙым булып тора. Был проекттарҙы тормошҡа ашырыу туристар һанын арттырыр, төбәк
иҡтисадына ыңғай йоғонто яһар, тип ышанам, - ти Башҡортостандың эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.
Өҫтөнлөклө инвестиция проекттары өсөн инвестицияларҙы яҡлау һәм булышлыҡ итеү буйынса Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте менән «Тауҙар тыны» инвестиция компанияһы
араһында өс ҙур килешеү төҙөләсәк; улар араһында Салауат районында «ТЫН тау» курорт ҡунаҡханаһын, «Урал ынйыһы» күп функциялы курорты, ат спорты объекты булған
«Йүрүҙән рухы» экомәҙәни үҙәге булдырыу буйынса проекттар бар.
Бынан тыш, Башҡортостандың Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығы аша Бөрйән районында «Узян Тур» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте һәм Шишмә районында «Ҡарағай» туристик
комплексын төҙөү өсөн «Вектор» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте менән килешеүҙәр төҙөләсәк.