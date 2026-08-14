+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 05:05

Әстәғәфирулла! Пицца өсөн һөжүм!

Өфөлә өс ир курьерға һөжүм иткән!

Әстәғәфирулла! Пицца өсөн һөжүм!Әстәғәфирулла! Пицца өсөн һөжүм!
Әстәғәфирулла! Пицца өсөн һөжүм!

Өфөлә полиция 57 йәшлек курьерға һөжүм иткән бер төркөм ир-егетте ҡулға алған.  Курьер бер адресҡа яҡынса 6 мең һумлыҡ пицца һәм эсемлектәр алып килгән булған. Ваҡиға Баргузин урамында теркәлгән. Курьер түләү раҫланыуын күрмәгәс, низағ сыҡҡан, һәм һөжүм итеүселәрҙең береһе, бысаҡ менән янап, заказды тартып алған.

Пицца өсөн һөжүм итеүселәр – 22, 24 һәм 28 йәшлек өс ир-ат һәм 18 йәшлек ҡыҙ. Енәйәтселәр баштан уҡ, аҡса күсереүҙе имитациялап, курьерҙы алдарға планлаштырған. РФ Енәйәт кодексының 162-се статьяһы 2-се өлөшө («Ҡараҡлыҡ/Разбой») буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Ир-аттар һаҡ аҫтына алынған, ә ҡыҙға өйҙәге арест билдәләнгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика