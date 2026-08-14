+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 10:45

Ҡот осҡос авария! Автомобилдә 3 бала булған!

Башҡортостанда ике сит ил машинаһы бәрелеп юлдан сығып осҡан.

Ҡот осҡос авария! Автомобилдә 3 бала булған!Ҡот осҡос авария! Автомобилдә 3 бала булған!
Ҡот осҡос авария! Автомобилдә 3 бала булған!

Бөгөн республиканың Стәрлетамаҡ районында ике сит ил машинаһы ҡатнашлығында авария булған.

Асыҡланыуынса, көндөҙгө сәғәт уникеләр тирәһендә «Mercedes-Benz» автомобиле рулендәге 29 йәшлек ир-ат, Стәрлетамаҡ яғынан Раевка ауылына табан барғанда, боролған саҡта «KIA Soul» машинаһы менән бәрелешкән. Көслө бәрелештән ике автомобиль дә юлдан сығып осҡан.

Авария һөҙөмтәһендә икенсе машинаның водителе һәм уның пассажирҙары, шул иҫәптән өс бала, дауаханаға оҙатылған. Әлеге ваҡытта уларҙы табиптар тикшерә. Юл бәләһе буйынса тикшереү башланған

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика