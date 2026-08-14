Ҡот осҡос авария! Автомобилдә 3 бала булған!

Бөгөн республиканың Стәрлетамаҡ районында ике сит ил машинаһы ҡатнашлығында авария булған.
Асыҡланыуынса, көндөҙгө сәғәт уникеләр тирәһендә «Mercedes-Benz» автомобиле рулендәге 29 йәшлек ир-ат, Стәрлетамаҡ яғынан Раевка ауылына табан барғанда, боролған саҡта «KIA Soul» машинаһы менән бәрелешкән. Көслө бәрелештән ике автомобиль дә юлдан сығып осҡан.
Авария һөҙөмтәһендә икенсе машинаның водителе һәм уның пассажирҙары, шул иҫәптән өс бала, дауаханаға оҙатылған. Әлеге ваҡытта уларҙы табиптар тикшерә. Юл бәләһе буйынса тикшереү башланған