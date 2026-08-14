МХО ҡатнашыусылары иғтибар үҙәгендә

+20 °С
Облачно
Был хаҡта Башҡортостандың Ер һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре министры урынбаҫары Артур Аманбаев «Урал аръяғы» VIII Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйында "Эшҡыуарлыҡ
хеҙмәттәшлеге һәм бизнесты үҫтереү:Барыһы ла еңеү өсөн" ултырышында белдерҙе. - Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – беҙҙең өҫтөнлөклө бурыс. Әле аныҡ һөҙөмтәләр күрәбеҙ: һалдаттарға һәм уларҙы яҡындарына
553 ер участкаһы бүленгән. Был статистика ғына түгел, һәр участка артында үҙ йорттарын төҙөү мөмкинлеген алған ғаилә тора. Шул уҡ ваҡытта эш туҡталмай: яңы ер
участкаларына документтар әҙерләнә, бигерәк тә оҙон сираттар исемлеге булған ҡалаларҙа йәшәүселәр өсөн. Был ярҙам сараһына хоҡуҡлы һәр кемгә ер бирелһен өсөн эшебеҙҙе
әүҙем дауам итәбеҙ. Ул системалы алып барыла һәм артабан да дауам итәсәк, - тип билдәләне Артур Аманбаев.