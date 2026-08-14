+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 12:00

МХО ҡатнашыусылары иғтибар үҙәгендә

Башҡортостанда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаилә ағзаларына бушлай 553 ер участкаһы бүленгән. Шуларҙың 130 участкаһын хәрбиҙәр үҙҙәре, ә 423-өн мәрхүмдең ғаилә ағзалары алған.  

МХО ҡатнашыусылары иғтибар үҙәгендәМХО ҡатнашыусылары иғтибар үҙәгендә
МХО ҡатнашыусылары иғтибар үҙәгендә
Был хаҡта Башҡортостандың Ер һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре министры урынбаҫары Артур Аманбаев «Урал аръяғы» VIII Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйында "Эшҡыуарлыҡ 
хеҙмәттәшлеге һәм бизнесты үҫтереү:Барыһы ла еңеү өсөн" ултырышында белдерҙе.
- Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – беҙҙең өҫтөнлөклө бурыс. Әле аныҡ һөҙөмтәләр күрәбеҙ: һалдаттарға һәм уларҙы яҡындарына 
553 ер участкаһы бүленгән. Был статистика ғына түгел, һәр участка артында үҙ йорттарын төҙөү мөмкинлеген алған ғаилә тора. Шул уҡ ваҡытта эш туҡталмай: яңы ер 
участкаларына документтар әҙерләнә, бигерәк тә оҙон сираттар исемлеге булған ҡалаларҙа йәшәүселәр өсөн. Был ярҙам сараһына хоҡуҡлы һәр кемгә ер бирелһен өсөн эшебеҙҙе 
әүҙем дауам итәбеҙ. Ул системалы алып барыла һәм артабан да дауам итәсәк, - тип билдәләне Артур Аманбаев.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика